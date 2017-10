Kuusalu valla volikokku 99 häälega pääsenud Reformierakonna esinumber Margus Soom ostis väidetavalt kohalikelt viinaninadelt hääli. Politseile on tehtud sellega seoses mitu avaldust.

Seda, et kriminaaluurimine Soomi suhtes algatanud on, kinnitas ka Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees Maire Link. "Ütlen aga veel seda, et esmaspäeval kinnitatakse volikogu ära," sõnas ta. See tähendab, et kuna Soom pole veel milleski süüdi mõistetud, pääseb ta vallavolikokku.

