Kolmapäeva õhtul eetrisse jõudnud uudiseloos ütles Kõrgemäe, et tema ei ole kedagi kupeldanud ja kui midagi on toimunud, siis on see olnud tüdrukute vabal tahtel. Siiski on aina enam naisi tulnud välja oma lugudega ja on selgunud, et asjasse on segatud ka mees nimega Iraj Zand.

Õhtuleheni on jõudnud kuvatõmmis teatest, mille Laura on Invidia tüdrukutele laiali saatnud (kirjapilt muutmata – toim.). „Väike update teile! Asi selgineb veidi selle suunas, et on välja tulnud hulk inimesi, keda on ähvardatud ja sunnitud ajakirjandusele valeütlusi andma, selletõttu on skandaal ka nii üle paisutatud. Kui ajakirjanikud või kes iganes on teid millegagi ähvardanud või sundinud vastu teie tahtmist nt politseisse pöörduma või valeütlusi kuskil andma – olge kallid ja andke sellest märku. Praeguses faasis on hästi oluline, et ükski selline asi kaduma ei läheks,“ kirjutas Laura.