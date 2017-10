Reedel avas klubi Teater koostöös Metaxaga uksed linna populaarseimale vene peole Babulja Special. Pidu meelitas kohale täismaja!

13 ja reede tõi Babulja Specialile majatäie ülemeelikuid pidulisi!

Pidu kui ei kusagil mujal - Babulja juba oskab oma tütrekestele tantsuisu peale ajada, sest võimas show säraküünalde saatel nii lavadel, kui baarilettidel kestis kogu öö! Õhtu muutis eriliseks Metaxa, mis justkui imeväel Teatri diivadesse ja külalistesse särtsu ja energiat süstis või oli see hoopis 13 ja reede maagiline mõju?

13 ja reede tõi Babulja Specialile majatäie ülemeelikuid pidulisi!

Kindel on igatahes see, et kord kuus kohtuvad kõik Babulja lapsukesed Teatris. Saalitäis Babulja imekauneid külalisi jõudiski taaskord juba armsaks saanud Babuljal oma auru välja lasta ja lõbus Vanaema ootab kõiki külla taas juba vähem, kui kuu aja pärast!

Vaata pilte!