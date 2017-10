Ööl vastu laupäeva langeb õhutemperatuur sisemaal alla nulli. Mitmel pool esineb udu. Päeval jääb õhutemperatuur plusskraadidesse. Olulist sadu ei ole oodata.

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on udu. Paiguti võib veidi sadada. Puhub ida- ja kirdetuul 1-5, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4..+1, rannikul kohati kuni +7°C, teatas Riigi Ilmateenistus.

Laupäeva päeval on ilm olulise sajuta ning vahelduva pilvisusega. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4..7°C.