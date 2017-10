9. detsembril esineb Tallinnas Saku Suurhallis maailma kiireimaiks viiuldajaks tunnistatud David Garrett, kes enda sõnul laval midagi pöörast ei tee.

„Ma olen väga üksikasjalik, sest laval ollakse muusika ning publiku pärast,“ selgitas ta ja tõi välja, et tema jaoks on väga oluline, et kõik, mis puudutab repertuaari, oleks ideaalne, vahendas Menu „Ringvaadet“.

Kõige muu kõrval on Garrettil ka aastast 1716 pärit Stradivariuse viiul, millega ta küll Eesti kontserdil ei mängi.