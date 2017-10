Peale Rakvere ei ole ilmselt ühtegi teist omavalitsust, kus jõulukuuse teema on jõudnud koguni koalitsioonilepingusse. Aga teatavasti on just selles linnas juba mitu aast at kirgi kütnud tõsiasi, et linnaväljakul ei ole olnud päris ehedat jõulupuud.

Kuidas uus võimuliit selle suure vastasseisu lahendas, vaata TV3 "Seitsmeste" videost?