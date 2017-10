Ülehomme lähevad Itaalias Lombardia (tuntuim linn Milano) ja Veneto (sealt tuleb parim Prosecco) regiooni elanikud hääletuskastde juurde, nõudes endale referendumil rohkem õigusi. Neis majanduslikult heal järjel olevates piirkondades elab umbes neljandik riigi elanikest.

Eesmärk on suurendada Lombardia ja Veneto õigusi administratiivküsimustes ja seda eriti rahaasjades. Varem on need piirkonnad rääkinud ka täielikust iseseisvumisest, sest kui kaua peab Põhja-Itaalia vaesemaid lõunapoolseid regioone ülal pidama. Seekord väidavad rahvaküsitluse eestvedajad kui ühest suust, et mingil juhul pole tegemist Itaaliast eraldumisega, vaid taotletakse endale keskvalitsuse arvelt suuremaid õigusi. Referendumist kirjutades toob Guardian näiteks Sappada, mägilinnakese Veneto ja Friuli-Venezia Giulia piiril. Linna majandus peaks tänu turistide tulvale õitsema, kuid kogu teenitud raha läheb Rooma. Elanikud kadestavad Friuli-Venezia Giulia elanikke, kellel on ühena viiest Itaalia regioonist osaline autonoomia. Pärast aastaid kestnud lahingut bürokraatidega saab Sabbata nüüd liituda naabritega, kellega neid ühendab ka ühine dialekt.

Referendumi tulemus pole keskvalitsusele siduv.