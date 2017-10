Täna kell 16.40 sai politsei teate, et Pärnus äkkpidurdas liinibuss, milles olnud viis reisijat said nii tõsise vigastuse, et nad haiglasse toimetati.

Esialgsetel andmetel hakkas mööda Riia maanteed kesklinna suunas sõitnud linnaliinibuss ristmikku ületama fooris vilkuva kollase tulega. Samal ajal hakkas teed ületama jalakäija ja buss tegi talle otsasõidu vältimiseks äkkpidurduse.

Pidurduse tagajärjel kukkus osa bussis viibinud inimesi. Viis bussis viibinud isikut toimetati Pärnu haiglasse kontrolli, kus neil tuvastati kergemad vigastused. Bussijuht oli kaine lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul kaine ja kõik õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja algatatud väärteomenetluse käigus.

Artikkel on refereeritud Delfist.