David: Ma olen siin olnud palju-palju aastaid tagasi. Mäletan nelja aastaaja mängimist, see pidi olema 18-19 aastat tagasi.

Kas sa mäletad Eestimaast ka midagi?

David: Mitte väga. Ma olen väga elevil, et olen täna siin ja loomulikult tulen tagasi 9.detsembril, et show’l mängida ning loodan, et saan natukene maad ja linna lähemalt uurida.

Mis plaanid Sul on siin?

David: Me tuuritame tegelikult päris palju järgmiste kuude jooksul. Läheme Lõuna-Ameerikasse ja tuleme Baltimaadesse, kaasa arvatud Tallinnasse. Toon oma bändi siia ja mängin mõningaid suurepäraseid lugusid roki, popi, dšässi ja klassikalise muusika maailmast. Lihtsalt veedame lõbusalt aega ja loodetavasti kohtume seal.

Sa alustasid oma tuuri eelmise aasta novembris.

David: Ma alustasin mõninga materjali mängimist eelmise aasta novembrist.

See on päris pikk aeg. Kuidas kogu tuuritamine sel korral läinud on?

David: Asi on sellest, et ma ei ole mänginud ainult ühte materjali.

Tundub, et Sa ei saa ilma viiulita sekunditki olla.

David: See on instrument, mis nõuab harjutamist. See ei ole nagu klaver, kus sa samamoodi pead harjutama, aga sa pead looma intonatsiooni. Kõik peab olema sinu süsteemis, muidu see ei kõla nii hästi.

Kui sa teed nädalaks pausi, siis see ei ole enam nii hea?

David: Tõenäoliselt see kõlab mitte nii hästi!

Kas sa vahel kujutad end ette ka midagi muud tegemas? Sest Sa alustasid päris varakult.

David: Ma ei oska midagi muud teha. Ma olen liiga vana, et midagi muud õppida.

Seega sa pead surmani viiulit mängima?

David: Jah! See on ebamugav tõde.

Lugesin, et alustasid 4aastaselt, kui said oma esimese viiuli. Kas ei olnud see liiga vara Su jaoks? See on väga varajane algus lapse jaoks.

David: Jah, aga sa alustad väga elementaarsete asjadega. Mu vanemad olid väga ambitisoonikad. Nad alustasid koheselt minuga töötamist suurte heliloojate kallal. Lõpuks on see hea, sest ma omandasin päris suure repertuaari juba varajases eas.

Sa oled muusikatööstuses päris pikka aega tegutsenud. Kuidas hoida iseseisvust öelda, mis Sulle meeldib või mängida, mis Sulle meeldib?

David: Kõige tähtsam asi on, et sul on enda standardid. Lõpuks sa ei saa mängida seda, misiganes sulle meeldib, sest kõik peab vastama su enda maitsele ja sa pead tegema palju otsuseid, mis vahel on paremad kui teised. Mis puutub muusikasse, siis peab sul olema selge arusaam, mida sulle meeldib teha ja kuidas see kõlama peaks. See nõuab palju tööd, et neid valikuid teha ja muidugi selle instrumendi mängimise võimekus, isegi, et ma olen seda nii pikka aega mänginud, nõuab see ikka palju tööd, praktikat ja valmistumist.

Mis on Sinu standardid?

David: Minu standard on mängida väga hästi ja omandada väga hea tehnika ja üle kõige selle luua väga head muusikat. Muidugi ma interpreteerin suurepärast muusikat. Ma pean olema kindel, et mängin seda väga autentselt ja ei paneks midagi sisse, mis ei ole vajalik. Sama on ka crossover-lugudega, mängin rokilugusid, mis on samatähtsad, et oleks originaalile võimalikult lähedal ja säilitaks teose idee, isegi kui ma seda muudan.

Miks üldse kaverdada? Miks mitte esitada ainult omi lugusid, sest Sul on väga häid lugusid?

David: Lõpuks on nii, et kui oled klassikaline muusik, siis sa nagunii kaverdad kõike. Kui mängid viiulit, siis on nii palju materjali, mis on väga vana. Seega see ei ole kaugel kaverdamisest Metallicat või Michael Jacksonit. See on miski, miks mulle on tähtis olla instrumentalist, et olla kaasaegne ja elada muusikaga, mis on tänapäevane samuti.

Mida sa arvad, mis on olnud elus suurim õnnestumine? Ma mõtlen kõike Sinu elus.

David: Suurim edu, mida sa oma elus võid saavutada on olla alandlik, lugupidav ja kuulata. Muusikuna on väga tähtis kuulata ja ka inimesena on väga tähtis kuulata. Loomulikult sul on omad arvamused, aga sa pead võtma teadmiseks, mis on seal väljaspool ja siis sa saad endiselt luua oma arvamuse.

Ja lugu pidada teiste omast.