Reedel, 20. oktoobril õhtul toimus Solarise Apollos blogija Merilin Taimre aka Paljas Porgand uue raamatu “Mu süda kuulub pudrule - soolasele ja magusale” avalik esmaesitlus. Esitlusel jagas Merilin kõikidele kokkamishuvilistele maitsva pudru valmistamise nippe, vastas toitumisalastele küsimustele ning jagas fännidele uude raamatusse autogrammi.

Paistab, et Merilin Taimre üritab pudrust teha poppi trendi ning viia seda massidesse, et ka need, kellel vanaema retseptidest villand, hakkaksid rohkem katsetama. Esitlusel põnevaid retsepte loetledes ja sellest rääkides, mida ta pudru sisse paneb, hakkas ilmselt igaühel suu vett jooksma. Näiteks tõdes naine, et lihtsalt piimast ja kaerahelvestest ei piisa, see annab ainult ühe toidugrupi aineid ning soovitab sinna lisada riivitud suvikõrvitsat ja purustatud lillkapsast. Merilini retseptide seast ei puudu ka juustu ning peediga risottot meenutav puder või magusad shokolaadiga laste lemmikud road.

Esitlusel paljastas tuntud blogija oma suurima apsu putru tehes. "Ärge kunagi keetke avokaadot," ütles Merilin, et pani kord avokaado pudru sisse liiga vara. Pigem soovitab ta supertoiduainet lisada alles lõppjärgus või hiljem peale panna.

Putrudega hakkas Paljas Porgand katsetama rohkem siis, kui fitnessiga tegeles ning tõdeb, et ootab iga päev hommikusööki, sest on töötanud enda jaoks välja põnevad retseptid, mis on ühtlasi nii toitvad kui maitsvad. Naise sõnul saab putru süüa nii hommikul, lõunal kui õhtusöögil.

Fännidele avaldas Merilin kohapeal saladuskatte oma tulevikuplaanidelt - nimelt on tal mõttes varsti avada oma kohvik ning asi on kõigest lepingu allkirjastamise kaugusel. Siiski on ta asjast rääkides veel tagasihoidlik, sest kunagi ei tea, mis elu ette võib tuua. Igatahes plaan on naisel peas valmis, esimesed sammud astutud ja teostamiseks igati küps!