Läinud neljapäeval lahvatas skandaal - Eesti Päevalehes rääkis oma loo tundmatuks jääda sooviv naine, kes sattus Eesti ettevõtjate visiidi vabal õhtul eeskujulikust pereinimesest riigikogu aseesimehe Taavi Rõivase seksuaalse rünnaku ohvriks. Homses LP-s on pikk intervjuu selle naise mõtetest ja tunnetest pärast juhtunut.

„Taavi ei ole kordagi öelnud, et ma valetan,“ ütleb naine, keda nimetame kokkuleppeliselt endiselt Katriniks.

Kui ma mõtlen iga naise peale, kellele on liiga tehtud... siis kõige suurem eneseületus on sellele haigettegijale uuesti silma vaadata. Ma ei ole kunagi soovinud selle inimesega kohtuda ja mul on kahju, et see üldse juhtus," rääkis Katrin LP ajakirjanikule.

Loe kogupikkuses ja vaata ka videot LP-st.