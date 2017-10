Lasnamäe kanalis ehk Laagna teel võis täna näha vaatepilti, kus autod seisavad neljarealise tee vahepealsel mururibal.

Liiklusummik Laagna teel on tekkinud seoses Mustakivi tee silla remondiga, mis täna suleti ja avatakse uuesti pühapäeva õhtul.

Pealtnägija sõnul on autojuhid proovinud liiklusummikust mööda saada läbi mururiba, mis kanali neljarealise tee vahele jääb. Kõikidel autojuhtidel see siiski õnnestunud ei ole, sest osad on oma masinatega jäänud murule põhjapidi kinni.

Seoses Mustakivi silla remondiga on ümbersõidud võimalikud Raadiku silla ja Varraku silla kaudu. Bussiliiklus on liikluse täissulgemise ajal ümber suunatud Varraku silla kaudu.