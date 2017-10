Laura Kõrgemäe on varasemalt toonud välja, et raha on asi, mis toob talle naeratuse suule. „Ma ei ütle, et raha on elus kõige olulisem, aga raha puudusel jääksid paljud asjad tegemata ja raha tähtsusest saadaksegi tavaliselt alles siis aru, kui seda pole,“ ütles Kõrgemäe Buduaarile 2009. aastal.

Vaatama maagiliselt rahustavala paigale – Värska sanatoorium jääb kinnistust vähem kui kilomeetri kaugusele –, ei ole see Kõrgemäe jaoks eriti popp paik. Nii korra aastas, enne jaanipäeva, tõmmatakse suurem malts maha. Ehk ootab räämas seisev krunt peremeest, kes selle elamiskõlblikuks vuntsiks. Praegu saab Kõrgemäe seda ainult kõpitseda, sest kinnistut jagab ta veel seitsme inimesega. Seejuures kuulub Kõrgemäe nende kolme omaniku hulka, kellel on väiksem sõnaõigus, kuna talle kuulub 1/15 omandist.

Kaugu-Eesti siiski Kõrgemäele võõras kant ei ole põgenemaks pealinnade ja maailmakära eest. Mullu 22. augustil oli tema see õnneseen, kes võitis Premium 7 tanklaketi kohvikampaaniaga 30eurose kinkekaardi. Võidukohvi ostis eksmiss Põlva kütusejaamast.

2016. aasta majandusaasta aruanne ütleb, et firma Invidia Agency OÜ on Kõrgemäele korralikult tulu toonud. Ettevõtte mullune puhaskasum oli üle 14 000 euro ning tööjõukuludeks maksti 56 776 eurot. Võrreldes üle-eelmise aastaga kasvas ettevõtte müük ligemale 150%, puhaskasum aga üle 516%. Suur muutus on toimunud ka töötajate arvus: kui mullu oli Invidias neli töötajat, siis tänavu 30. septembri seisuga oli neid 58.

Tänavu juunist augustini on firma käive olnud üle 63 000 euro. Ettevõttel on üle 6000eurone maksuvõlg. Kõrgemäe teine ettevõte Invidia Eventsi, mis kirjelduse järgi tegeleb muude liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevustega kohta käibe või töömaksude tasumise info puudub.

Kõrgemäe kirev elu: kaks purunenud kihlust

Laura Kõrgemäe eraelu on olnud üksjagu kirev. 2005. aastal oli tema kaaslaseks tartlane Andreas Eelmäe. Mõni aeg hiljem mindi lahku ja mustati teineteist meedias. Pisut pärast lahkuminekut teatas Laura, et tal on uus kallim, kossuäss Gregor Arbet. Nendegi teed läksid lahku ja 2009. aastal leidis Laura uue korvpalluri – Andris Biedrinsi.

2010. aastal selgus, et Laura elus on taas uus mees – ärimees Veikko Maripuu. Sama aasta lõpul jäi Laura lapseootele, 2011. aasta algul tuli ka kihlumisuudis. 22. veebruaril sündis perre poeg Karl Markus ja 2012. aastal mindi lahku. Pärast seda kohtus Laura suurärimehe poja Erik Karuga, kellega pandi peagi leivad ühte kappi ja Erik palus Laura kätt. 2014. mai lõpul kirjutas Kroonika, et paar plaanib juba pulmi ja on saanud kätte leeritunnistused. Pulmakuupäev oli paigas ja suursündmus pidi toimuma 2015. aastal, ent 2015. aastal kustutasid nii Laura kui ka Erik kõik ühised fotod ja võtsid suhtestaatusest „kihlatud“ maha.