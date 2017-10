Kui Tallinna ja Leedu-Poola vahel kulgeva Rail Balticu trassi pikkus oli veel hiljuti 730 km, siis tänaseks on see juba 870 km ehk siis 140 kilomeetrit pikem.

„Need lisakilomeetrid on tulnud projektilõikudest, mis lisandusid töökäigus,“ ütleb Indrek Orav. „Näitena võib tuua lõigu Kaunas-Vilnius, aga samuti Rail Balticu Riia sõlme lahendused.“ Ligi viiendiku võrra pikenenud trass on Orava sõnul oluliselt mõjutanud ka seda, miks RB maksumus on tõusnud 5,8 miljardi euroni. Eestis kulgev lõik olevat pikenenud vaid kaks kilomeetrit, mille tõi kaasa trassivariandi eelistus ühes maakonnas.

Tallinn-Tartu-Valga suunas kulgeva kiirraudtee kriitikute põhiargumendiks on olnud väide, et sealt kaudu rajatav trass tuleks liiga pikk ja kallis. Lõunanaabritele pole aga oma osa pikendamine sugugi muret valmistanud.