„Pannkoogihommikud tähendavad pere ühist aega katta laud, teha pannkooke ning neid siis kuhugi kiirustamata nautida,“ ütleb toidublogija Ragne Värk. Tal ilmus äsja raamat “Pannkoogisahver ehk jalutuskäik mummulisse pannkoogimaailma“.

„Märkan üha tihedamini, et eestlastel on traditsiooniks kujunemas pühapäevahommikud pannkookide seltsis koos isetehtud hoidiste või teiste lisanditega,“ ütleb Ragne. „Ka meie peres on see nii, kuid peale pühapäevahommikute on pannkookide päralt ka laupäevahommikud. Aga kui pühapäeval teeme alati ülepannikooke, siis laupäeval küpsetame vastavalt soovile."