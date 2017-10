Jaanuarist saadik tuuritanud bändi sõidutas Convair CV-300 lennuk, mida nende kolleegid ansamblist Aerosmith olid plaaninud samal aastal üürida. Kuid Steven Tyler ja tema bändikaaslased olid otsustanud, et lennuk pole piisavalt turvaline ja meeskond piisavalt kogenud. 20. oktoobril teel Louisianasse Baton Rouge'i saigi kardetu tõeks. Parempoolne mootor andis veateadet ja piloot Walter McCreary otsustas Mississippis hädamaanduda. Lennuk suutis veel mitukümmend kilomeetrit sõita, kuid ohutut maandumiskohta ei leidnud ning räntsatas tiheda soise metsa kohal alla. Hiljem selgus, et lendur ja tüürimees olid tankimisel kütusekogust valesti rehkendanud.

19. oktoobril 1977 andis Lynyrd Skynyrd Lõuna-Carolinas Greenville'is võimsa kontserdi 7500 inimesele. Kõlasid hitid „Gimme Three Steps“, „Sweet Home Alabama“ ja „Free Bird“, mis olid juba siis bändi klassikaks muutunud, kirjutab Ilta-Sanomat. Just sel aastal oli bänd, kes sai nime pikajuukselisi poisse mõnitanud kehalise kasvatuse õpetaja Leonard Skinneri järgi, lõpuks tippu jõudnud. Ainult kaks päeva enne Greenville'i kontserti müügile tulnud viies album teenis paari päevaga kuldplaadi normi välja.

Õnnetusest roidemurretega pääsenud ansamblikaaslase Artimus Pyle'i ja pereliikmete sõnul rääkis Van Zant alailma surmast. „Olime Ronnie'ga Jaapanis Tokyos ja ta ütles, et kolmekümneseks ta ei ela, ja et ta läheb, saapad jalas, teisisõnu, tuuril,“ meenutas Pyle hiljem. Van Zanti isa Lacy kinnitas, et ka temale oli poeg korduvalt sama rääkinud. „Küsisin: „Miks sa sellist jama ajad?“ Ja tema ütles: „Isa, see on mu piir.““ Hiljem nentis Lacy kibestunult: „Jumal oli kade. Võttis ta mingil põhjusel ära.“