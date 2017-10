„Lasta kellelgi kolmandal enda nimele pakk tellida, on ju pealtnäha hea ja lihtne võimalus raha teenida. Enne nõustumist tasuks aga mõelda sellele, miks on keegi nõus maksma lisaraha pelgalt võõra aadressi kasutamise eest. Tavaliselt on sellised ettepanekud seotud millegi seadusevastasega ning lisaks tellijatele saab karistuse ka vahendaja, kelle aadressile postipakk telliti. Internetist narkootikumide tellimine või selle vahendamine on samaväärne kuritegu, kui mistahes muu narkootikumide käitlemine, “ lisas narkokuritegude talituse juht.