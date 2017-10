Viimase hetkeni ühinemise vastu võidelnud kaks Tartumaa naabervalda – Ülenurme ja Kambja – asuvad nüüd võitlusse nime pärast: valitsuse otsuse kohaselt saab uue valla nimeks Kambja, elanike arvu poolest ja seeläbi uues volikogus enamuses olevad Ülenurme inimesed tahavad selle esimese asjana ära muuta. „Nimeks peab saama Ülenurme!“ ütleb Aivar Aleksejev, Ülenurme vallavanem. Tema Kambja kolleeg Ivar Tedrema eelistab ajaloolise kihelkonna nimetust: „Suur kisa on nime pärast, mida isegi meie ei otsustanud, selle panid valitsus ja nimekomisjon.“ Ehkki nime osas on mõlemad praegused vallajuhid kirglikud, on see praktiliselt ainus asi, milles nende arvamused lahknevad. Mõlemad on riigi käitumise pärast nördinud ja veel suuremat meelehärmi teeb see, et valdade liitmises valitsusele õiguse andnud Riigikohtu otsus jõudis kohale viimasel minutil.

„Me arvasime, et rahva tahtest üle ei sõideta,“ räägib Tedrema. „Aga tuleb välja, et rahva tahe ei maksa mitte midagi. Me ootasime veel viimase päevani Riigikohtu otsust ja see tuli reede õhtul vahetult enne valimisi.“

„Reedel kell pool viis saime kohtuotsuse kätte ja pühapäeval olid juba valimised,“ hüüatab Aleksejev. „Kui vaadata meie vallas antud e-häälte arvu, siis selleks ajaks oli pool valimistest tegelikult juba tehtud.“ Ühinemist ette ei valmistatud Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Sulev Valner ütleb, et nii Kambja kui ka Ülenurme vallale olid liitumise tingimused teada juba mullu suvel, just siis kinnitas Riigikogu seadusega haldusreformi reeglid. „Ei oleks pidanud kõike ühele kaardile panema ja viimase tunnini liitumise vastu võitlema,“ peab Valner kahe naabervalla sudimist pärast kaklust rusikatega vehklemiseks. „Mitme teise omavalitsuse juhid, mis protestisid liitmised kohtus, arvestasid erinevate võimalustega ja pidasid samaaegselt kohtuvaidlusega liitumisläbirääkimisi.“ „Meie sellel mõtet ei näinud,“ on Tedrema hoopis vastupidisel arvamusel. „Tegelikult ei maksa varasem kokkulepe mitte midagi. Eelmiste volikogu poolt kinnitatud ühinemislepingud võivad uued volikogud täiesti ümber pöörata.“ „Ei saa läbi rääkida selles, mille igasugust õiguslikkust teine pool eitab,“ on Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev veel konkreetsem. „Selles asjas olime Kambjaga kuni viimase päevani täiesti ühte meelt ja võitlesime sama asja eest.“ Elu on vaja rööpasse saada „Kõigepealt on vaja Kambja poolelt see Suure Peetri jutt ära kaotada,“ ütleb Aleksejev. „Mõlema valla inimeste jaoks on oluline teada, et nad ei jää millestki ilma ja elu ei muutu halvemaks.“ „Põhjalikke kokkusaamisi meil Ülenurme inimestega veel olnud ei ole,“ ütleb Tedrema. „Eks uuel volikogul tuleb kõik asjad paika saada.“ „Juba esmaspäeval tuleb esimene laiem kohtumine,“ räägib Aleksejev lähematest päevadest. „Oma vahel kohtuvad vallavanemad ja vallasekretärid ning teiseks saavad kokku sotsiaaltöötajad, sest sotsiaalvaldkond on üks olulisemaid.“ Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa ütles maikuises intervjuus Õhtulehele, et päris mitmes vallas on rahvaküsitlustel öeldud selge ei sundliitumistele ja kuidas sellisel juhul luua struktuur, kui inimesed ei tunne kokkukuuluvust. „On selge, et vastalised mobiliseeruvad kampaania raames ja volikogudes saab olema palju oma kandi huvide eest võitlemist,“ on Raagmaa öeldu Kambja ja Ülenurme puhul täide läinud. Raagmaa öeldu nimetavad prohvetlikuks nii Tedrema kui ka Aleksejev, Valner nii musti värve ei näe: „Ootame kõigepealt ära uute volikogude esimesed istungid, praegu ei saa midagi negatiivset eeldada.“ Kokku said väga erinevad omavalitsused „Suure osa Ülenurme vallast moodustavad linnaäärsed asumid, mis oleks kõige õigem olnud liita Tartu linnaga,“ põhjendab Kambja vallavanem Ivar Tedrema nende vastuseisu liitumisele Ülenurmega. „Meil on täielik maavald.“