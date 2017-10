"Inimene tuleb tavaliselt meie juurde soovi või eesmärgiga elus midagi muuta. Karjäärinõustaja ülesandeks ongi aidata mõista, mida võiks edasi teha. Me ei küsi nõustamisel midagi rasket ega pane inimesi keerulisse olukorda," selgitab karjäärinõustaja Lilia. Just Lilia juurde tulengi mina karjäärinõustamisele – et näha, millest selle 45 minutit kestva kohtumise jooksul juba töötavale inimesele räägitakse ja kuidas see võiks mu elu muuta.

Töötukassa hakkas hiljuti pakkuma ka töötavatele inimestele võimalusi (ja sealjuures toetust) oma ametit muuta ning huvi korral juurde õppida. Minu ja karjäärinõustaja kohtumine leiab aset töötukassa büroo teise korruse õdusas kabinetis. Mis mind siis karjäärinõustaja juurde toob? Tunnistan, et ei jaksa päevad läbi arvuti ees tööd teha ning seetõttu mõlgutangi mõtteid töökohta vahetada.

Karjäärinõustaja nendib, et sellise probleemiga pöördutakse tema poole sageli. "Kui inimene räägib, et ei ole oma praegusel töökohal päris rahul, siis püüame ikka aidata ning üheskoos analüüsides lahendusi otsida. Arvestatavaks probleemiks võivad olla ka stress ja migreenihood," nendib Lilia.

Uus amet tuleb valida lähtuvalt sisehäälest

Karjäärinõustaja ja kliendi vestlusest peaks saama väikestviisi ajurünnak. "Eesmärk on panna inimene analüüsima ja välja ütlema seda, mis teda kõnetab. Seejärel arutleme räägitu üle koos, et ta saaks parema pildi iseendast. Me ei taha anda inimesele "valmis" mõtteid, vaid soovime neid ennast mõtlema suunata,“ räägib Lilia. Tema sõnul võivad ajurünnaku käigus tulla ulmeideed – ning see toobki pikemas perspektiivis kasu!

Karjäärinõustaja Lilia hakkab mulle erinevaid täpsustavaid küsimusi esitama.

Esimene küsimus: "Milline töö võiks sulle tulevikus sobida – osalise koormuse, täiskoormuse või paindliku graafikuga?"

Sooviksin teha tööd, mis ei eeldaks pidevat arvuti ees istumist. Arvutivabal ajal võiks suhelda inimestega või miks mitte teha midagi füüsilisemat.

Lilia näitab mulle töötukassa portaalis olevat Tööta ja Õpi alarubriiki ning selgitab: "Oleme siin välja toonud ametid, millel uuringute kohaselt on tulevikus piisavalt tööd leida."

Teisalt paneb ta südamele, et pelgalt selle nimekirja alusel ei peaks oma tulevast tööd valima. "Otsus tuleks langetada ikkagi lähtuvalt sisehäälest," toonitab nõustaja.

Teine küsimus: "Kas praegune töö on end täielikult ammendanud? Tahad sa teha kannapööret või võivad jääda mõned elemendid eelmisest tööst?"

Kannapööre pole välistatud, aga samas jätaksin hea meelega alles mõningaid elemente oma praegusest tööst.

Kolmas küsimus: "Kui suuremates ettevõtetes on sisekarjäärinõustajad, siis paljudes neid ei ole ning võib-olla ei julgeta oma juhtidele otseselt välja öelda, et vajatakse muutust. Võiksid sa töötada oma ettevõttes teisel ametikohal?"

Jah, miks mitte. Võib-olla peakski ülemusega vestlema ning uurima, kas ja milliseid võimalusi leidub.

Neljas küsimus: "On sul olnud mõtteid, mis valdkond see olla võiks?"

Ma ei tea. Ehk inimestega suhtlemine ja kirjutamine.

Mõtteid aitavad avada erinevad meetodid

Lilia märkab, et olen küsimustele vastamisel veidi jänni jäänud ning leiab lahenduse. Ta otsib kapist välja Avasta End kaardipaki, mille võtab enda sõnul kasutusele, kui inimene väga kinni jookseb. "Kaartidel on kirjas erinevad tegevused ning need tuleb jagada kaheks. Esimesse jaotusse need, mille kohta mõtled, et meeldib ja tahaks tulevikuski teha ning teise sellised, mis ei kõneta," juhendab Lilia.

Kaardipakis on taolised oskused nagu ehitamine, kujundamine, organiseerimine, juhtimine, kirjutamine, hoolitsemine ja palju muud. Meeldivate kaartide kuhja koguneb 11 kaarti, üks tuleb mul veel välja visata, et jääks 10.

Kõikidel kaartidel on nurgas ka valdkonnad, mida need oskused kirjeldavad. Kokku on valdkondi viis: sotsiaalne, uuriv, ettevõtlik, süsteemne ja loominguline.

Minul koguneb kõige enam loomingulisi kaarte, mis tähendab, et tulevane töö võiks olla pigem loomingulise valdkonnaga seotud. Nüüd on ametite valik veidi kitsenenud ning mõtiskleme nende töökohtade üle, kus on eelkõige vaja loomingulist lähenemist.

Lilia nendib, et kui ka selle harjutuse jooksul inimene ei avane, siis antakse kodune ülesanne. "Meie aitame inimesel aru saada, mida ta tegelikult tahab, et ta ei teeks läbimõtlemata valikut juhusliku mõtte ajel, vaid oleks kandideerides tema ise," selgitab karjäärinõustaja.

Sealjuures julgustab ta inimesi suurelt mõtlema, unistama ja soovi korral elumuutusi tegema. "Kui varem töötati ühel ametikohal kümme aastat, siis nüüd vahetatakse tööd kahe-kolme aasta tagant ja sellele ei vaadata enam negatiivselt," sõnab ta.

Esimesel kohtumisel karjäärinõustajaga me midagi kindlat minu tuleviku osas välja ei mõtle. Pigem on mul võimalus kodus natuke nende teemade üle mõtiskleda ning värskelt uuele kohtumisele vastu minna. Kohtuda saab karjäärinõustajaga seni, kuni olen tulevikus selgusele jõudnud. Keskmiselt käiakse kohtumas kolm korda.

Aitäh töötukassale sellise julgustuse, toetuse ja positiivsuse eest! Nüüd on silmades taas sära ja mõtted liiguvad, kuidas ma tegelikult tahan oma elu elada.