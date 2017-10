„Arvasin algul, et ta teeb nalja. Ei teinud. Tundsin end kogu meie tutvuse ajal esimest korda ebaturvaliselt." Paanikas Lupita tegi ettepaneku, et hoopis tema masseerib Weinsteini. Ta oli Yale'is ka massaaži õppinud. „See lubas mul füüsiliselt kontrolli enda käes hoida - teada täpselt, kus tema käed kogu aeg paiknevad."

Lupita lootis endale aega võita, et sobival hetkel põgeneda. Ent ühel hetkel tahtis Weinstein endal pükse jalast võtta. Näitlejatar keelas tal seda teha ja ütles, et tal on väga ebameeldiv olla. Kuid filmimogul ei kuulanud teda. Lupital õnnestus väljuda.

Weinsteini alluvad nõuavad vaikimislepingust vabanemist

Ka teisel puhul pidi Nyong'o koos Weinsteiniga linastusele minema ja eeldas, et sellele eelneval õhtusöögil on teisigi inimesi. Selgus, et produtsent oli üksi. Mees tegi ettepaneku jätkata söömist privaatses toas. Lupita keeldus, kas nende kahe vahel on kõik hästi. Vastuseks kõlas: „Sinu karjääri kohta ma öelda ei oska, aga sinuga saab kõik korda." „See tundus ühtaegu ähvarduse ja julgustusena," rääkis Nyong'o.

Kui ta Weinsteini filmi „12 aastat orjana" esilinastusel uuesti kohtas, olevat produtsent tunnistanud, et käitus inetult ja häbeneb oma tegusid. Lupita tänas teda, kuid tõotas endamisi, et ei tee Weinsteiniga enam eales koostööd.

„Jagan seda kõike nüüd teiega, sest nüüd ma tean seda, mida ma toona ei teadnud. Olin osa üha kasvavast naistehulgast, kes salamisi Harvey Weinsteini poolset kimbutamist taluma pidid."

Weinsteini vastu esitatud süüdistusi uurib parajasti nii Los Angelese, New Yorgi kui ka Londoni politsie. Filmimogul ise on väitnud vägistamis- ja ahistamisväidete peale, et kõik tema suhted naistega on toimunud vastastikusel nõusolekul.