Prints Williami tütre printsess Charlotte'i tulevased lapsed ei saa ilmselt kuninglikku tiitlit.

„Tema lapsed ei saa tiitlit, sest kuninglikud tiitlid antakse edasi meesliini pidi," seletab väljaande Majesty tegevtoimetaja Joe Little ajakirjale People.

Charlotte'il endal on tiitel, kuna ta sündis prints Williami tütrena.

Kuid ajakiri People märgib, et Briti kuningakojas on reeglitel ka erandeid. Elizabeth II on varem kuninglikele võsukestele uusi tiitleid andnud - näiteks oma ainsa tütre printsess Anne'i lastele.

Kui Anne abiellus kapten Mark Phillipsiga, pakkus kuninganna väimehele aadlitiitlit. Ilmselt saanuks temast krahv. Ent Phillips keeldus ning nii kasvasid ka tema võsukesed Peter ja Zara üles tiitlita. Charlotte'i puhul võib ajalugu korduda, nendib USA ajakiri.