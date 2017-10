Ajakirjanik Indrek Treufeldt kirjutab sotsiaalmeedias, et ERRi juhtimises napib selgust ja küsib, millised on juhatuse esimehe ja uudistetegijate suhted? Õhtuleht avaldab postituse autori loal täismahus. "Tahtsin öelda seda, mis hingel. See, mis AK ümber toimub on kurb ja kummastav. Loomingulises organisatsioonis peaks olema märksa rohkem selgust. Nüüd on üksjagu aega kulunud. Iga uus juht peaks suutma selgemalt seletada, mis juhtuma hakkab, milline on meie tulevik ERRis.

Nagu aru saan, on kõigi juhikonkursside puhul eelduseks esitada oma visioon. Kõik säärased visioonid peavad olema avalikud, kui need tõesti on olemas.

Mõni lugu või lugemine ei pruugi sobida, aga ei piisa sellest, kui keegi ütleb üldiselt, et ei ole huvitav või hea. Niisugused laused tuleb öelda lõpuni, mitte jääda poolele teele.

Eilses AK intervjuus ei puudutatud minu jaoks olulist küsimust. Millised on juhatuse esimehe ja uudistetegijate suhted. Uues struktuuris on hoomatav, et viimased kuuluvad juhatuse esimehe alla. Millised on siis siin käsuliinid või alluvussuhted? Kuidas need paika loksutada? Nii kooperatiivne või firmalik lähenemine on teoreetiliselt võimalik, aga kumb siis jääb peale. Intervjuust jäi mulje, et juhatuse esimees taganeb algsest kontseptsioonist. Piisas ühest ründavast küsimusest.