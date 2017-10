Viimasegi Pärnu Weekend festivali peouim on juba kõigil asjaosalistel ammu välja magatud, kuid alles nüüd jõudis Pärnu maakohtu ette juhtum aasta varem toimunud Weekendilt, kus kohaliku aresimaja töötajat süüdistatakse võimuliialduses, kuna ta laskis narkojoobes mehe pikkadeks öötundideks käeraudadega voodi külge aheldada. Politseinik end võimuliialduses süüdi ei tunnista.

Kohtus tunnistusi andnud politsei kiirreageerija sõnul palus neilt abi jalgsipatrull, kelle korraldustele ei allunud kiilakas ja tätoveeritud meesterahvas, kes oli agressiivne ja tegi poksiliigutusi. Kiirreageerijad käskisid härga täis mehel kaasa tulla, ent too ei teinud kuulmagi. Järgnes rüselus ja käerauad klõpsati ümber kinnipeetu randmete. Sõidul jaoskonda oli narkojoobes mees terve tee karjunud ja kõigile peksa anda lubanud.

Jaoskonnas võtsid neid vastu välijuhi asendaja, arestimaja juht ja abipolitseinik. Välijuhi asendaja meenutas, et kui kiirreageerijad saabusid, oli karjumist juba kaugelt kuulda. „Tulid sisse, kõigil higi voolas. Ähkisid ja puhkisid. Oli näha, et agressiivne kokkupuude oli olnud,“ meenutas välijuhi asendaja. „Ütlesid, et olid 15 minutit laamendanud, sest mees osutas vastupanu ja oli ähvardanud kõik ära tappa.“

Käeraudades Silver viidi kahe kiirreageerija vahel kambrisse. Lahkuma valmistuvatel kiirreageerijatel oli aga vaja enda käerauad kaasa võtta. „Ütlesin, et kui ta on agressiivne, ohtlik endale ja teistele, siis rauad peale,“ meenutas välijuhi asendaja, kuidas Silverile pandi peale arestimaja käerauad. „Kiired [kiirreageerijad] panid ta voodi peale. Siis võeti üks käsi ja abikas [abipolitseinik] vahetas rauad ära.“

Peale seda jäi kinnipeetu kuni hommikuni üht kätt pidi voodi külge raudu. Miks?

„Kui paneme ta kambrisse ilma raudadeta, võib kinnipeetu hakata end peksma ja end vigastada. Pealegi, seal kambris oli ka teine inimene. Kui ta läheb ja peksab inimest, tekitab vigastusi, siis on ka politsei süüdi,“ põhjendas välijuhi asendaja. „Ei saa ju oodata, millal käib löök magava inimese pihta.“

Kannatanul pretensioone pole

Prokurör viitab siiski, et käeraudu tuleks kasutada ainult vajadusel ja neid ei tohiks peale jätta tundideks, vaid minutiteks. Prokuröri hinnangul polnud kainenema toimetatud noormees agressiivne: turvakaamerate salvestisel on näha, kuidas rahulik nooruk magab, olles üht kätt pidi aheldatud voodipeatsi külge.

Süüdistatav politseinik Endel rääkis kohtule, et kainenema toimetatud Silver oli agressiivne ega allunud korraldustele, mistõttu teda tuli pidevalt ohjeldada. Küsimuse peale, miks jäeti mees rohkem kui viieks tunniks raudus magama, vastas Endel, et agressiivsed narkojoobes inimesed on ettearvamatud. „Kui mees üles äratada, siis pole teada, kuidas ta käitub või mida teeb,“ selgitas Endel.

Antud kohtuasjas kannatanu, Silver, ise ei ole käeraudade-öö kohta pretensioone esitanud. Kohtus teda ütlusi andmas polnud, sest ta puhkab parasjagu Kreekas.