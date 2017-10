Kui lähtuda eeldusest, et erakonnad ei hakka nii valimiseelses propagandas kui ka juba pärast valimisi koalitsioonikompamiste aegu üsna kategooriliste nõuetena kõlanud sõnu sööma, siis vähemalt Tallinnas muid võimalusi kui Keskerakonna ainujätkamine ei näigi olevat.

Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna haput seisu näitab kõigepealt nende soov kohtuda teiste erakondade esindajatega. Kuid kõnekamgi veel on asjaolu, et kokku saada on neil õnnestunud vaid EKRE ja sotsidega. Viimastel on üsna raske nägu säilitades võimuliitu minna, arvestades varasemat haput kogemust väikepartnerina Tallinna võimuliidus. Ka sotsid ise on praegu lõhki, kas minna koos Keskerakonnaga linna valitsema või mitte.

Valimistejärgselt kõlanud laused ei näita, et Keskerakond võtaks sotse võrdväärse partnerina. Kui sotsid nõuavad konsensust linnaasjade otsustamisel, siis Keskerakond välistab läbirääkimistele igasuguste sulgemisnõudmistega tulemisegi. Huvitav on seegi, et võitnud erakonna nimel seab tingimusi mitte tulevane linnapea, vaid häälterekordi omanik. Kui see on märk tulevastest jõujoontest linnavalitsuse sees, siis saab Taavi Aas olema sama tugeva mandaadiga linnapea, kui ta oli Edgar Savisaare kohusetäitjana.

Mitte väga kaugel olevad riigikogu valimised annavad lootust, et parteid peavad seekord käituma valimislubaduste kohaselt. Vastasel korral ei pruugi riigikogu valimistel loodetud hääli enam saada, kuigi valija mälu kiputakse üsna lühikeseks pidama. Piir, millest alates poliitiline paindlikkus muutub põhimõtetest taganemiseks on küll üsna ebamäärane, kuid risk naerualuseks muutuda suur. Sotsidel taganemisruumi enam pole, puudlikuvand on neid liiga tugevalt kummitamas.