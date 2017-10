Värske pingerivi teatel on kirjanik J. K. Rowling Euroopa enim teeniv kuulsus.

Harry Potteri seikluste autor teenis viimase 12 kuuga 95 miljonit dollarit. Ligi pool sellest on The Telegraphi teatel pärit Rowlingu kaasautorsusest näidendis „Harry Potter ja äraneetud laps", mille raamatuversiooni müüdi mullu 1,3 miljonit eksemplari ning mida mängitakse nii Londoni kui ka New Yorgi laval.

Ühtlasi on Rowling maailma enim teeniv kirjanik ning maailma enim teenivate kuulsuste seas kolmandal kohal, kirjutab Forbes.