"Päev otsa jalgadel olla ja raskusi tõsta on päris keeruline. Eks need 20 aastat teevad oma töö, nii ongi tekkinud mured selja ja jalgadega. Kuna pensionini on veel palju aega, mõtlesin, et peab oma elus midagi muutma," räägib Tartus elav 43aastane klienditeenindaja Anneli Põkk, kes õpib tänu töötukassale igapäevatöö kõrvalt tugiisikuks.

Anneli tunnistab, et tegelikult talle praegune töö toidupoes meeldib. "Minu meelest on inimestega suhtlemine tore ning kuna olen toidupoes erinevaid asju teinud, siis pole üksluiseks kiskunud. Oluliseks plussiks on ka see, et palju saab omi mõtteid mõlgutada. Kontoris töötades poleks selline asi ilmselt võimalik," loetleb ta.

Töökoha vahetamise peale pani teda mõtlema tervise halvenemine – selg ja jalad valutasid ning kätes oli surin. "Mõtlesin, et läheks lasteaeda tööle, sest seal ei oleks nii palju tõstmist. Käisin ka töövestlusel ning mulle pakuti tugiisiku kohta," jutustab Anneli.

Probleemiks kujunes aga see, et sõlmida taheti käsundusleping. "Saamaks täpselt teada, mida see endast kujutab, läksin töötukassasse. Selgus, et mul ei oleks käsunduslepinguga tööle astudes eluks vajalikke garantiisid, näiteks ravikindlustust," selgitab naine.

Töötukassas soovitati Annelil esmalt minna töötukassa karjäärinõustaja juurde, jõudmaks veendumusele, kas talle tugiisikuna töötamine tõepoolest sobib. Pärast jutuajamist karjäärinõustajaga pakkus nõustaja Annelile välja tugiisiku koolituse. "Kuna see kõik mulle nii hästi sobis, hakkasid asjad sujuvalt liikuma. Kõik jooksis õigel ajal kokku!" rõõmustab Anneli.

Eelmainitud lasteaias tööle asumiseks polnud küll vastavaid pabereid vaja, kuid Anneli ütles käsunduslepinguga ametikoha siiski ära – tema jaoks olid sotsiaalsed garantiid väga olulised.

Annelil paneb silmad särama lastega töötamine

Anneli tunnistab, et enne tugiisiku koolitustele minekut oli väike värelus hinges. "Esimesed päevad oli küll emotsioon, et appi-appi, pole võimalik, kuhu ma tulnud olen. Nüüd läheb aga paremini, olen harjunud. Inimesed on tuttavad ja kõik toimib," muigab ta. Ka praegune tööandja tuli Annelile väga palju vastu, sest tegi tema õppimise ajaks graafiku nii, et koolist ei peaks puuduma.

Anneli lõpetab õpingud oktoobri lõpus ning loodab seejärel leida tööd tugiisikuna. "Tahan tegeleda lastega, ma pole oma valikut hetkegi kahetsenud, aga tugiisikute palgad ja lepingud võiksid muutuda inimsõbralikumaks," avaldab Anneli lootust. Praegu on need tööd tema hinnangul sobivad just pensionäridele ja tudengitele, kellel on kõik kindlustused olemas. "Aga minul on ju pensioniks vaja korralikku palka, et pensionit normaalset saada," tõdeb ta.

Et teha elus taolist kannapööret, peaks Anneli arvates olema endal piisavalt huvi. "Mind isiklikult pani liigutama see, et haridust vähe ja kõik uksed pole nii valla nagu tahaksin," tunnistab ta. Samuti oli Anneli jaoks hindamatu väärtusega, et töötukassa maksab koolitused kinni, sest ise poleks ta seda finantseerida suutnud.

"Vaja on julgust. Ja tahet. Tuleb uskuda, et saad hakkama," mõtiskleb Anneli. "Jah, ka minul oli koolist palju aega möödas ning ehk oli peas mõte, kas ikka saan hakkama. Aga kuna pere toetab, on kõik läinud väga hästi. Nüüd tunnen end enesekindlamalt – mina olen ka midagi väärt!"

Anneli osales töötukassa toel täienduskoolitusel.

Töötukassa saab töötamiseks vajalike oskuste ja teadmiste omandamisega toetada ka teid!

Kui teil ei ole eri- või kutsealast haridust või olete üle 50aastane ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmiselt alla 731 euro kuus), saate osaleda:

• Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppevaldkonna koolitustel

• Koolitustel, mis toetavad töötamist ametites, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega tööjõudu napib. Toetatavate ametite loetelu leiate töötukassa portaalist.

Kui teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmiselt alla 731 euro kuus), saate osaleda eesti keele koolitusel.

Kui te ei saa oma senist tööd jätkata tervise tõttu, toetame osalemist ka muudel koolitustel, et saaksite terviseseisundiga arvestavalt töötamist jätkata.

Toetuse saamise sammud

- Külastate töötukassa karjäärinõustajat. Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas või maakondlike osakondade infotelefonil.

- Hindate koos nõustajaga, kas ja milline koolitus teid töötamise jätkamisel või uue töökoha leidmisel aitaks ja lepite kokku koolitusplaani.

- Valite kokkulepitud koolituse(d) töötukassa koolituskaardi partnerite täienduskoolituste seast.

- Panete end koolitusele kirja.

- Koolitaja võtab meiega ühendust ja töötukassa kinnitab koolituse eest tasumise.

Üks koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta. Töötukassa tasub koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul.