Modelliagentuuri MJ Models omanik Margit Jõgger sõnab, et on samuti väga üllatunud, et midagi sellist toimub. „Väga kurb, kui sellist asja tehakse ja modellinduseks nimetatakse. Ta on ju noor ema ja puha,“ sõnab Jõgger ja ütleb, et tema ei ole Kõrgemäega kunagi kokku puutunud. Siiski on Jõggeril hea meel, et see asi välja tuli. „Hullem on, kui tehakse ja inimesed saavad kannatada, kuid vaikivad ja keegi veel saab kannatada. Kõik pole kuld, mis hiilgab,“ sõnab ta. Jõgger tõdeb, et eks igasuguste nimede varjus tehakse igasuguseid asju. „Vahel ma üllatun, kuidas teised agentuurid hakkama saavad, kui Eestis seda tööd eriti pole ja välismaal ka raske on.“ Jõggeri agentuuri tüdrukutele siivutuid ettepanekuid tehtud pole, kuid on küll saadetud e-maile ja tüdrukuid erinevatesse kohtadesse hostess’ideks kutsutud. „Mina olen siis viisakalt öeldud, et meil on ikka modelliagentuur.“ Kui asja aga nimetada hosting’uks, võib Jõggeri sõnul selle varjus igasugu asju teha.

Promoagentuurid: ei tahaks, et Invidiaga juhtunu teistele agentuuridele halba varju heidaks

„Me ei suuda seda uskuda. Oleme täiesti šokis, et Eestis selline asi üldse juhtuda võib,“ ütleb KDG Agency kõneisik Laura. „Kindlasti ei tahaks me, et see, mis Invidiaga toimub, kõigile teistele promoagentuuridele halva varju heidaks ja arvataks, et kõik tegelevad sellise asjaga. Kindlasti mitte!“ kinnitab Laura Õhtulehele. Eestis tegutsev KDG Agency on tööjõuvahendus- ja promoagentuur ning üks selle eestvedajaid sõnab, et nemad tegelevad kindlate klientidega ning ka tüdrukutest, kes neil abis käivad, on välja kujunenud kindel seltskond. „Nüüd on meil rohkem ürituste korraldamise firma ja promotöö on jäänud tagaplaanile.“ Laura ütleb, et tema jaoks tuli uudis tõelise üllatusena. „Mina isiklikult pole küll midagi sellist kuulnud. Kui see on aga juhtunud, on see väga vastik,“ sõnab ta. KDG tüdrukud siivutuid ettepanekuid saanud ei ole. „Kui meil tuleb uus klient, siis räägime kõik kirjalikult e-maili teel selgeks,“ ütleb Laura ja lisab, et igaks juhuks uurib ta tihti klientide tausta ka Google abil. „Seda peab tegema, sest me peame oma tüdrukute ohutuse tagama.“