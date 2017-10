Ligi kümme aastat tagasi, kui Vanemuise teater tõi lavale lastemuusikali „Detektiiv Lotte“, ei jõudnud mulle kuidagiviisi kohale, miks on muutunud omaette fenomeniks koerakutsikas, kes kannab punast kleiti. Lapsed kiljusid vaimustusest, emad-isad särasid nagu oleks äsja lotovõidu saanud. Kehitasin vaid õlgu kui pesueht ignorant.

Kuni mul tuli asjaolude sunnil kõikide Lotte-tegelaste nimed meelde jätta, õppida ise Lottet-Albertit-Brunot joonistama ning harjuda tõigaga, et Lotte-lugude otsatu laulude jada kajab su päevas katkematult. Sääraseid õppetunde annavad teadagi kõige väiksemad pereliikmed. Ning on sealjuures väga ranged õpetajad. Mis mõttes sa ei tea, milline peab olema Lotte emme pannkook või onu Klausi võileib?

Et nüüdseks on lisaks Lotte multikatele-raamatutele-muusikalidele olemas ka ETV lastesari „Lotte lood“, on ilmselgelt väikeste ja suurte Lotte-fännide unelmate täitumine. Tulemus on lihtsalt vapustav. Kõige paremas mõttes.

Eesti tippnäitlejad, jänese- või koerakõrvad peas, rokivad mõnuga. Vaatajaskond lõbutseb samas taktis. Loodetavasti väärib praegune kuueosaline „Lotte lood“ ka jätkuosi, sest seda sarja vaadatakse ilmselgelt ka järgmised 50 aastat. Et Lotte oma pannkookide ja onu Klausi võileibadega kuhugi kaduda kavatseks, pole ette näha. Õnneks.