USA-kurdi liitlasväed on Süüria linnas Raqqas ISISe riismeid taga otsinud juba alates teisipäevast. Nüüd tuli ka ametlik kinnitus, et terrorirühmitus on linnast tõepoolest lõplikult välja löödud.

CNN kirjeldab, et teadaanne ISISe mitteametliku pealinna vabastamisest tehti pidulikul tseremoonial. SDFi ehk Süüria Demokraatlike Vägede esindaja Talal Silo pidas kõne, milles rääkis ISISe „hävingust“ ja mälestas kõiki neid liitlasvägede võitlejaid, kes said lahingutes surma või vigastada. Tänamata ei jäänud kõik osapooled, kes liitlasvägedes lisaks SDFile võitlesid ning ka rahvusvahelised toetajad (ennekõike oli liitlasvägedele abiks USA õhujõud).

Silo teatas, et linnavõim antakse kodanikele tagasi ja SDF jääb mingiks ajaks veel neile toeks linna kaitsma.