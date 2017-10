Kahe päeva jooksul on Raplamaal teatatud mitmest lihaveise vargusest.

Eile kirjutasime, et Raplamaal, Purila külas varastati veiste karjakoplist ettevõttele kuulunud lihaveise lehm. Vargusega tekitatud esialgne varaline kahju on 1200 eurot.

Täna selgus, et Kumma külas varastati veiste karjamaalt ettevõttele kuuluvad kaks lihaveise vasikat. Vargusega tekitatud esialgne varaline kahju on 1500 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold selgitas Õhtulehele, et mõlemad vargused on toimunud kuu aja jooksul, lihtsalt karjad on väljas erinevatel karjamaadel ning täpne varguse toimumise aeg ei ole veel välja selgitatud.

Mõlema juhtumi puhul algatati kriminaalmenetlus.