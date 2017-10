EL-i juhid on nõustunud alustama ettevalmistusi kaubandusläbirääkimisteks Suurbritanniaga.

Peaminister Theresa May tunnistab, et läbirääkimisteni on minna veel märkimisväärne tee, kirjutab BBC. Tõenäoliselt alustatakse kõnelustega detsembris.

May sõnas, et on läbirääkimiste osas ambitsioonikas ning positiivselt meelestatud.

Suurbritannia peaks EL-ist lahkuma 2019. aasta märtsis.