Your Tango uuris seitsmelt mehelt, mida nad naistelt siis tegelikult ootavad. Uskumatu küll, aga asi on seksist kaugel!

Naised alati eeldavad, et on üks asi, millest mehed kunagi ära ei ütle. Loomulikult mõtleme me siin seksi. Kas see ikka on nii? Mida mehed tegelikult naistelt ootavad? Ootused, millest naistel ehk isegi aimu ei ole...

Kuigi kõik eeldavad, et mehed tahavad pidevalt seksida, siis tegelikult tahavad mehed teada ja tunda, et nad võivad ka seksist keelduda.

Naise jaoks võib see tunduda veidrana ja panna muretsema, kuid mehe jaoks ei võrdu seksist keeldumine kohe murega. Meeste identiteeti seostatakse liialt seksuaalsusega.

2. Mees ei taha tunda end kohustatuna tegema kõike, mida naine tahab

Mees peab sõpradega olemise asemel eelistama õhtusööki naise perega? Õhtud naise sõbrannadega, mitte mehe sõpradega? Tuleks leida lahendus, mis oleks mõlemale sobiv. Anna mehele kasvõi üks nädalavahetus kuus, et ta saaks teha asju enda moodi.

3. Meenuta endale, et see mees su kõrval -ta on eriline

Meie elud on kaootilised, kiired ja väsitavad. Kui jõuad õhtul koju, siis ei taha sa enam energiat liialt kulutada. Aga mõtle, kui mõnus on jõuda koju, kus kallim ootab sind lillede ja õhtusöögiga? Või kus sind kallistatakse ja öeldakse, et oled imeline?!

Ka mees tahab seda kogeda! Paku talle seda! Organiseeri nädalavahetus kusagil eemal argimuredest.

4. Luba tal olla sõber ka teiste naistega

Su mehel oli enne sinuga tutvumist sõpru ka naiste seas, kellega ta e imaganud ega omanud midagi romantilist. Sest nad olid kõigest sõbrad! Usalda teda.

5. Mõtle enne, mõtle veel - alles siis reageeri

Võta minut või kaks, et ärritununa endas selgusele jõuda. Ära vasta ja reageeri kohe, sest võid öelda asju, mida tegelikult ei mõtle.

6. Kõnni alasti ringi

Tunne end vabalt! Kui tahad kodus kõndida ringi pesus, siis tee seda. Kui tahad kõndida ringi alasti - veel parem.