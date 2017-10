Orioniidide üksikuid sähvatusi on näha olnud juba 2. oktoobrist, kuid täna öösel on oodata kaunist tähesadu. Kui pole tahtmist minna õue või kui kodukohas katavad öötaevast paksud pilved, saab orioniidide sadu jälgida ka veebist.

Mis on orioniidid? Need on meteoriidid, mis on pärit Halley komeedi järel tekkinud tolmupilvest. Nad on nime saanud Orioni tähtkuju järgi, taevakaarel on orioniidid iga aasta oktoobri lõpus just selle lähedal nähtavad. Meie atmosfääri jõudes põlevad meteoriidid heleda leegiga läbi, pakkudes ilusat vaatemängu.

Kalju Annuk Tartu Observatooriumist selgitab, et meteoriidiosakeste atmosfääri sisenemise suund ehk radiant on Orioni ja Kaksikute tähtkujude vahel ning vaadata tulekski just sinnapoole. Orion ja Kaksikud tõusevad täna idast alles südaöö paiku ja seega on parim vaatlusaeg hommikupoole. Taevasse tuleks vaadata ida ja kagu suunas. Meteoriidisähvatused on lühikesed, vaid kuni paar sekundit.

Kõige parem on orioniidide sadu jälgida maal, kus kunstlik valgus taevast ei valgusta. Orioniidid on palja silmaga ilusti nähtavad. Kes soovib, võib aga sadu vaadata ka interneti vahendusel. Seda saab teha meie aja järgi alates kella viiest nii NASA ustreami kanalil siin kui ka veebilehel Slooh.com alates kella kolmest (lehel registreerimine on tasuta).