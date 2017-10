Delfi on saanud kinnitust, et meedias levinud sõnavõtud naiste poolt, kes Malaisias kurikuulsal EAS-i delegatsiooni peol viibisid, on võetud Malaisias tegutseva ettevõtte poolt ja seejärel meediasse jagatud.

Ettevõtte esindaja kinnitusel võeti naiste seisukohad üritusel toimunu kohta vahetult pärast Eesti Päevalehes ilmunud lugu, mis kirjeldas intsidente, kus basseini tõugati naine ning teist naist ahistas baaris endine peaminister Taavi Rõivas.

Ettevõtte eestlannast esindaja pillas, et edastas Rõivast kaitsnud naiste seisukohad Eestis meediasse Taavi Rõivase PR nõuniku Ave Tampere kaudu.

„Tere Taavi! Ma olen tegelikult siin kõikide inimestega, kes olid tol õhtul selles baaris. Öelge tere!“ algab helisalvestis, mille alguses kostub taustalt ettevõtte naistöötajate ühistervitus ahistamisinitsidenti sattunud Rõivasele.

