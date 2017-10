Uue põlvkonna kaubandus- ja meelelahutuskeskus T1 Mall of Tallinn ning peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti tähistasid keskuse maksimumkõrguse saavutamist sarikapeoga. Keskus avab oma uksed juba aasta pärast - oktoobris 2018.

“Kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn ehitus on Merko kindla taktikepi all edenenud jõudsas tempos ja on graafikus,” ütles Pro Kapitali juht Allan Remmelkoor.

“T1 loob kaubanduskeskusest täiesti uue mõttemalli - me ühendame linna- ja kaubanduskeskuse üheks avalikuks ruumiks, kus tänavateks ja linnaväljakuteks kujundatud aatriumites saavad inimesed lisaks ostude tegemisele ka lihtsalt istuda ja muusikat kuulata, sõpradega kohtuda, mõnusalt restoranis aega viita,” rääkis Allan Remmelkoor.

See kõik saab võimalikuks tänu ajaviite- ja meelelahutusalale, kus on mitmed uued põnevad kaubamärgid, Eesti suurim restoraniala, avastuskeskus ja kinod. Kõik see rullub lahti keset 36 meetri kõrguseid aatriume, nende kohal kõrguvaid hiiglaslikke klaaskupleid ja ligi 6 meetri kõrguseid vaateaknaid.

AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liikme Jaan Mäe sõnul on Merko Ehituse koostöö Pro Kapitaliga kestnud juba 20 aastat. “Selle aja jooksul on valminud mitmed objektid Eestis, Lätis ja Leedus. Meie koostöö on alati olnud konstruktiivne ja teineteist toetav. Vähe on tellijaid, kellel on nii selge nägemus oma soovidest juba lepingu sõlmimisel. T1 kaubanduskeskus on Merko ajaloo üks suurimaid objekte, mille õigeaegne valmimine nõuab mõlema osapoole pingutust. Loodame, et me koostöö jätkub samadel alustel ka tulevikus,” rääkis Mäe.

T1 on arhitektuuriliselt põnev ehitis, mis on pakkunud oma ligi 6 meetri kõrguste korruste ja vaateakendega, aatriumi kohal kõrguvate korvpalliväljaku suuruste klaaskuplite ning läbi kolme korruse kulgeva eskalaatoriga ehitajatele tõsist väljakutset. Eriliselt suurt töömahtu on aga nõudnud vaateratta paigaldamise ettevalmistus - selleks, et vaateratta konstruktsioon oleks võimalikult kindel, on kogu maja alates vundamendist tavapärasemast tugevamaks ehitatud.

Merko kasutab T1 puhul esimest korda nii mastaapse objekti puhul kogu ehituse projektijuhtimiseks 3D mudelprojekteerimist, mis teeb tööde protsessi kõikidele ehitusega seotud osapooltele sujuvamaks, efektiivsemaks ja aitab pidada kinni tähtaegadest.

Kokku on objekti peale kulunud üle 53 000 kuupmeetri betooni, mida on kohale veetud 2000 betooniautoga. Hoones on erinevaid torustikke, sh ventilatsioon, küte, jahutus, vesi- ja kanalisatsioon, kokku ligi 150 kilomeetrit. Igapäevaselt on objektil 165 ehitajat.

T1 Mall of Tallinn taotleb keskkonnasõbraliku ehituse standardit.

Foto: Martin Dremljuga

Loe lisaks: T1 Mall of Tallinn saavutas oma maksimumkõrguse