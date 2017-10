"Mõte minna ülikooli on olnud koguaeg, kuid töö kõrvalt oli raske seda teha. Kohe, kui tuli teade ülikooli sissesaamisest, oli minek otsustatud," räägib 26aastane Jaanika (nimi muudetud), kes alustas tänavu õpinguid Tartu ülikoolis.

Enne ülikooli minekut töötas Jaanika tööstuses lihttöölisena, kuid tegemist ei olnud tema unistuste ametiga. Seetõttu hellitas ta mõtteis plaani minna ülikooli õppima. Suvel õnnestuski soovitud erialale – geoloogia ja keskkonnatehnoloogia – sisse saada.

Eriala valis Jaanika selle järgi, mis teda kõige enam kõnetab. Seda, et valdkond on arenev ja ootab tulevikus juurde täiendavaid töökäsi, kinnitas ka töötukassa karjäärinõustaja, kellega konsulteerides sobiv eriala välja valitakse eeldusena, et inimesel oleks õppeasutusse sisse saades õigus ka töötukassa makstavale tasemeõppes osalemise toetusele. "Põnev on see, et saadud teadmistega saan tulevikus keskkonnaalaste probleemide lahendamisega tegeleda,“ räägib tütarlaps entusiastlikult. Pealegi ühendab geoloogia ja keskkonnatehnoloogia kaht väga praktilist eriala, mille vahel saab tuleval õppeaastal valida juba selle, mis südamelähedasem.

Ülikooli sisse saamisega tuleb igal inimesel endal hakkama saada, aga õppimise ajal abistab töötukassa. "Töötukassa poolt on tasemeõppes osalemise toetus, mis on mõeldud ilma eri- või kutsealase haridusteta inimesele hariduse omandamiseks, et selles valdkonnas tööle saada," selgitab Jaanika, mis abi tema töötukassalt saab.

Sealjuures sattus ta tasemeõppetoetuse juurde täiesti juhuslikult ja pealegi veel õigel ajal. "Mul vedas, sest taotlus tuleb esitada enne õppima asumist. See on suureks abiks, sest töölt ära tulemine ja teise linna õppima asumine on suur samm," selgitab Jaanika. Praegu saabki ta hakkama eelkõige tänu sellele toetusele ja oma säästudele.

Esialgu võib õpingute kõrvalt ka lihttööd teha

Jaanika leiab, et tegelikult on inimesed üsna motiveeritud end täiendama, kuid takistavaks asjaoluks on enamasti majanduslik olukord ning soovitud eriala asumine teises linnas. "Paljud ei koliks pere kõrvalt teise linna. Minul lapsi veel ei ole ja seetõttu oli ka lihtsam seda otsust vastu võtta,“ nendib Jaanika, kes kolis õpingute pärast Pärnust Tartusse.

Ta mõtiskleb, et võib-olla oleks lahenduseks rohkem kaugõppe erialasid ning toetused, mis lähtuksid konkreetse inimese hetkeolukorrast ja vajadusest. "Täienduskoolitusel osalemine tuleb kindlasti kasuks, sest järjest enam nõutakse mitmekülgseid teadmisi ja oskuseid," arvab noor naine.

Hetkel Jaanika tööl ei käi, sest peamine rõhk läheb õpingutele. "Kõigil, kes pole otse gümnaasiumipingist tulnud, on kindlasti raskem õppida ja ülikooliellu sisse elada. Samuti tuleb meelde tuletada kõik gümnaasiumis õpitud keemia, füüsika, matemaatika," räägib Jaanika. Pärast sisseelamist on plaanis ka rohkem tudengielu nautida.

Pikemas perspektiivis tahaks Jaanika ülikoolis õppimise ajal ka veidi tööd teha, aga tähtis on seda ühildada tunniplaaniga. "Esimesel aastal sobibki õpingute kõrvalt töötamiseks igasugune lihttöö, et ära elada, ning hiljem juba erialane töö," leiab ta.

Oma tulevikku näeb Jaanika aga igal juhul helgema ja võimalusterohkemana kui varem. "Saan hakata tööle endale huvitavas valdkonnas. Ilma hariduseta ei ole see võimalik," lausub ta.

Jaanika osales töötukassa toel tasemeõppes.

Töötukassa saab ka teid kutsehariduse, rakenduskõrghariduse või bakalaureusekraadi omandamisel toetada, kui asute õppima tasuta õppekohal. Toetuse taotlemise ajal ei tohi te olla õppimisega juba alustanud!

Toetust saate, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

- Teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning põhi- või keskharidus on omandatud või pooleli jäänud vähemalt viis aastat tagasi;

- Teie eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;

- Teie tervis ei luba senist tööd jätkata.

Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Toetatavad õppekavad leiate töötukassa portaalist: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/millistel-oppekavadel-oppimist-toetatakse. Kui te ei saa senist tööd edasi teha tervise tõttu, toetame õpinguid ka muudel erialadel, et saaksite terviseseisundiga arvestavalt valida endale sobiva eriala ja töö.

Toetuse saamise sammud

- Külastate töötukassa karjäärinõustajat. Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas või telefoni teel 15501.

- Hindate koos nõustajaga, millisel erialal õppimine toetaks teie töötamise jätkamist ning lepite kokku õppima asumise plaani.

- Kandideerite kutse- või kõrgkooli tasuta õppekohale.

Avalduse saate esitada posti või e-postiga, töötukassa esinduses kohapeal ja e-töötukassas. Kindlasti tuleb avaldus esitada enne teie immatrikuleerimise ehk õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva! Avalduse saate esitada kohe, kui kandideerimissoov on kindel, avaldusele ei pea märkima konkreetse õppeasutuse andmeid.

Toetuse suurus sõltub teie sissetulekutest. Kui sissetulekuid ei ole, on toetussumma 260 eurot kuus. Kui saate töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, saate 130 eurot kuus. Kinni peetakse tulumaks.

Toetust makstakse kuni nominaalse õppekava täitmise aja lõpuni ning akadeemilisel puhkusel olles seda ei saa. Toetuse maksmine lõpetatakse, kui katkestate või lõpetate õpingud.