Ida-Virumaal asuvas Kuningakülas käivad karud aedades õunu söömas.

Karud ei pelga enam eriti inimasustust, vaid tulevad öösiti lausa aedadesse õunu sööma, kirjutab Põhjarannik.

“Siin kandis on nähtud emakaru nelja pojaga ja teist kolme pojaga, peale selle veel mõnd üksinda liikujat. Karusid on nii palju, et neile vist ei jätku metsas süüa − või on seal nii märg, et nad ei pääse oma söögikohtadele ligi. Nii nad tulevadki aedadesse õunu sööma,” rääkis Alutaguse vallas Kuningakülas elav Roman Šmeljov.

Karusid tegutsemas ta näinud ei ole, nende tegutsemise jälgi aga küll.