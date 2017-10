Töö ja pere kõrvalt õppimise juures on kõige raskem jagada aega. Tarmol on peale pere ja töö veel mitu hobi: ta tegeleb näiteks lohesurfiga ja kuulub kaitseliitu.

„Vahepeal oli aeg, kui ma nägin oma last ainult magavana,“ tunnistab metsalangetajana töötav Tarmo. „Hommikul tööle minnes ta alles magas, töölt tulles tegi ta lõunauinakut ja õhtul jõudsin koolist koju nii hilja, et ta juba magas.“

Tarmo Tuuling on iseloomuga mees: ta läks 29aastaselt neljandasse klassi, et jätkata poolelijäänud kooliteed. Valehäbi tõttu ei julgeks sugugi igaüks sellist sammu teha. Tarmo julges – ning kaheksa aastat hiljem lõpetas gümnaasiumi ja kavatseb peagi edasi õppima minna.

„Hobid jäidki õppimise ajal tagaplaanile,“ tunnistab eile täiskasvanud õppija nädala avaüritusel aasta õppijaks kuulutatud Tarmo. „Loobusin kaitseliidu õppustel käimisest, sest need olid nädalavahetustel. Aga täiskasvanute koolis on palju iseseisvat tööd ja seda sai teha vaid nädalavahetustel või öötundidel.“ Tarmo ütleb, et kui keegi tema lähedal liigub ja toimetab, siis ta ei saa õppida.

„Kui keegi tahab minna töö kõrvalt õppima, siis tasub prioriteedid paika panna,“ soovitab Tarmo. „Aega pangast juurde võtta ei saa ja meelelahutused tuleb tagaplaanile lükata. Ainult väga andekas inimene, kes jagab nooti lennu pealt, suudab käia õhtul pidudel, hommikul tööl ja siis veel ka koolis. Mina selline ei ole.“

Põnevus meelitas koolist eemale

Poistel jääb tavapäraselt kool pooleli seitsmendas-kaheksandas klassis, kui hormoonid vemmeldavad ja tahaks teha kõike muud huvitavat. Tarmol jäi lõpetamata juba neljas klass.

„Kõike muud põnevat oli teha,“ meenutab Tarmo oma rüblikuelu. „Tegime poistega metsa puu otsa onni ja veetsime seal aega. Siis tegime järgmise onni. Suitsetama hakkasin viieaastaselt. Mitte et ma hirmsasti suitsetada oleks tahtnud, aga lihtsalt põnev oli, see oli ju keelatud. Ja siis oli tarvis otsida kohti, kus saaks rahulikult suitsu teha, tänaval suitsetav väike poiss oleks ju kohe tähelepanu äratanud.“

Siis tulid sõbrad, kellel polnud samuti kooliga sooje suhteid. Vanemad läksid lahku, valvsat pilku ei olnud peal ja nii ta läks. „Mind ei veennud jutt, et pead õppima, muidu jääd lolliks,“ arutleb Tarmo. „Oleks mõni suurem inimene mu usalduse võitnud ja selgeks teinud, et õppimine on kasulik ja aitab elus edasi, siis oleks kõik võib-olla teisiti läinud.“

Matemaatika on lemmik

Tarmo on tuttavate suust kuulnud piisavalt juttu stiilis, et mul on juba korralik töö, mis ma ikka õppimise peale aega raiskan. Õppimise kasulikkuses veenis teda matemaatika – sest kogu elu on matemaatika, leiab ta.

„Kui kodus on kolmnurkne põrand ja sa ei suuda välja arvutada, kui palju värvi sul selle värvimiseks vaja läheb, siis juba see näitab, et elus on matemaatikat vaja,“ toob Tarmo elulise näite. „Kui mu tütar küsib, mis on ruutjuur, siis ma ei saa koolis käimata teda aidata, küsin hoopis, et mis toit see ruutjuur on.“

„Minu lemmikuks koolis kujuneski matemaatika,“ võtab Tarmo kokku täiskasvanuna jätkunud koolitee. „Alguses ma kartsin matemaatikat ja arvasin, et eesti keel on lihtne. Tegelikult läks vastupidi – matemaatika oli lemmik ja raskemat keelt kui eesti keel annab välja mõelda.“

Keeled olidki lõpuks Tarmole kõige raskemad. Keskhariduse omandanuna jätkab ta õppimist Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis. Ta õpib ainult inglise keelt, sest teiste ainete kõrvalt ei kippunud keeled eriti edenema.

Kiidab õpetajaid

Oma kooli kohta jagub Tarmol ainult häid sõnu. „Lemmikõpetajat mul välja ei kujunenud, sain kõigiga hästi läbi,“ kiidab Tarmo. „Ükski õpetaja mind ei sundinud, nad tegid lihtsalt nii, et hakkasin endale märkamatult õppima ja tahtsin seda teha.“

Kaheksa aastat tagasi alustas Tarmo õpingutega neljandas klassis ja sel kevadel lõpetas gümnaasiumi. Tal oli juba varemgi soov haridusteed jätkata, aga et enne pidi täiskasvanute gümnaasiumis õppimiseks olema lõpetatud vähemalt seitse klassi, siis ei võetud teda jutule. Lapse sünd andis aga tõuke minna uuesti kooli. Praegu on Tarmo vanem tütar kolmandas klassis ja noorem kolmeaastane.

Õpingute katkestamise mõtteid ei tulnud tal pähe: „Mul on kodust kooli 41 kilomeetrit. „See on pikk maa ja aega kulub palju, kui ma oleksin pooleli jätnud, olnuks see kõik mahavisatud aeg ja vaev.“