Paljude jaoks on Ben Pearce ja What I Might Do sünonüümid. See on igati mõistetav, sest tema deep-house debüütsingel vallutas 2012. aastal pea kõik maailma tantsupõrandad, sai platinum singli tiitli Euroopas, jõudis UK edetabelites 7le kohale ning oli 2013 aastal UKs kõige enam Shazamitud lugu.

Sel laupäeval, 21. oktoobril astub Tallinna klubis Studio esmakordselt üles menuhiti What I Might Do autor Ben Pearce.

BEN PEARCE - What I Might Do

Tegelikult on tema lugu aga palju mitmekesisem. 2013 aastal sai Ben DJ Mag’i Best Breakthrough Producer tiitli ning hilisemad aastad on tõestanud, et ta oli seda igati väärt. Tuntust on kogunud nii tema originaal-looming kui ka remixid sellistele artistidele nagu LE YOUTH, Kwabs ja Tender Games. Peale intensiivset esinemiste ning produtseerimise perioodi tegi Ben 2016. aastal julge sammu ning võttis aasta vabaks. Naastes selle aasta alguses värske energiaga, on ta jõudnud tänaseks juba välja anda 2 EP’d ning produtseerib April Towers’i peagi ilmuvat uut albumit.

Ennekõike on aga tegemist siiski väga mitmekülgse ja andeka DJga, kelle oskuseid on kiitnud nii Simian Mobile Disco, Tensnake kui Claptone. Ta on esinenud pea kõikjal üle maailma, olnud Ushuaia ANTS pidudesarja resident DJ, astunud üles kõigil olulisematel festivalidel Hollandis ning tuuritanud enda üritustesarjaga Sextape Series Montrealist Mexico Cityni. Selle tulemusena on ka kogunud kogemusi, et viia oma seti kuulajad erilisele rännakule, mis on erinev kõigist eelnevatest.

Studio teisel korrusel astub lisaks üles Dave Storm ning esimesel valivad muusikat DJ Quest ja DJ Maniakal koos DJ Nikkoga USAst.