Lisaks kolmele erinevale värvitoonile on Nu Windsori tootevalikus ka eriti omanäolised, Eestis taimpargitud kalanahast valmistatud lipsusõlmed. Kõik tooted valmivad 100% Eesti käsitööna ja vaid hoolikalt valitud materjalidest.

Väikse pereettevõttena loodud DeMoog valmistab põhjamaise disainiga nahast kikilipse ja kogu maailmas eksklusiivseid lipsusõlmi Nu Windsor. Ettevõtte tootevalikus on kahte erinevat tüüpi loomanahast kikilipsud, Butterfly ja Batwing kikid, ning kogu maailmas eksklusiivne Nu Windsor lipsusõlm, mis on mõeldud disainielemendina meeste pikale lipsule.

DeMoog Design House ’i brändi taga seisavad elukaaslased Meelika Tammeveski ja Lauri-Kaarel Meri. “DeMoog sai alguse täpselt aasta tagasi sügisel, kui olime minemas Lauriga viisakamale üritusele. Ülikond seljas, lemmikkingad jalas, aga sobivat lipsu härrale polnud. Nahk materjalina keerles mu peas juba aastaid ning samuti soov midagi ise oma kätega teha. Kui esimene Nu Windsori prototüüp valmis, oli selge, et oleme loonud midagi väga ilusat ja väärtuslikku – Nu Windsor aitab eristuda ja meelde jääda ning muudab paljukantud lipsu justkui uueks,” sõnas Tammeveski.

Nu Windsor on efektne lipsusõlme aksessuaar, mis kinnitub tavalise lipsusõlme peale. Oma nime sai Nu Windsor maailmas tuntud kahekordse lipsusõlme kinnitusviisi ehk Windsori järgi. Lipsusõlme on võimalik fikseerida kahes laiuses, seda vastavalt standardsete laia ja kitsa lipsu mõõtmetele. Lisaks disainielemendile on sel ka praktiline eesmärk, hoides lipsusõlm kindlalt fikseerituna.

Moeajakirjanikele tutvustati Eesti meeste uut lipsutrendi (Getri Mitt)

Tammeveski sõnul on DeMoogi sihiks luua ajatut disaini. “Nahk materjalina kestab sisuliselt igavesti, samuti ei lähe kunagi moest šikk kikilips ega lipsumood. DeMoogi nahast kikid ja lipsuaksessuaarid ongi mõeldud olema ajatud, kandes edasi ehedaid härrasmehelikke väärtuseid ja seda põlvest-põlve – vanaisalt lapselapsele, isalt pojale,” lisas ta.

NuWindsor lipsusõlmed ja Butterfly kikilipsud on Euroopa tööstusdisaini kaitse all ning nende ainuesindus ja tootmisõigus kuulub DeMoog Design House brändile. Ettevõtte tootevalikusse lisanduvad peagi nahast püksirihmad, traksid ja mansetinööbid.