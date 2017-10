Tuleval kuul toimub Singapuris konverents, mille korraldajaks on riskifondi Etalon Varahaldus fondijuht Mikk Talpsepp. Nüüd on eestlane sattunud aga rassismiskandaali, kuna kaitseb rassistlike väljaütlemistega üldsuse pahameele alla sattunud võtmeesinejat, kuulsat suurinvestor Marc Faberit.

Investeerimisguru Faber teatas hiljuti oma uudiskirjas, et tänu jumalale asutasid Ameerika valged inimesed, mitte aga mustanahalised. „Vastasel korral näeks USA välja nagu Zimbabwe, mid ta ühel päeval nagunii näeb, kuid vähemalt on Ameerika saanud 200 aastat nautida valge rassi juhtimise all majanduslikku ning poliitilist päikest,“ sõnas Faber. Mees lisas, et ta pole rassist, kuid ükskõik kui ebakorrektne see poliitilest poleks, tuleb see välja öelda.

Mõni tund pärast seda, kui Faber oli oma rassistlike märkuste tõttu kolme ettevõtte juhatusest kõrvale jäetud, otsustas konverentsi korraldaja veteraninvestorit ürituselt mitte välja jätta, kirjutab Bloomberg.

„Tema kommentaare võib pidada rassistlikeks, kuid me ei saa ignoreerida tema elutööd, teadmisi ja kogemusi,“ ütles Talpsepp e-kirjas. „Aktsiaturgudel ei ole rassisimi, kõik tehingud on anonüümsed. Sa ei tea iial, kellega kaupled. Mõnikord teed seda arvuti, mõnikord valge-, mõnikord aga mustanahalisega või asiaadiga. Sel pole tähtsust. Loevad vaid kogemused,“ ütles konverentsi korraldaja.