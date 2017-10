Marsruudiks oli Amsterdam - Tallinn, lennufirma eestimaine ja kaasreisijad kõik sama kodakondsusega. Pean nentima, et kardan lendamist väga ning kehvad ilmastikuolud tegid kogu seltskonna kergelt närviliseks. Järgnes kaks tundi õhus ilma ühegi värinata ja kõige sujuvam maandumine, mille osaks elus olen saanud. Olin traditsiooniliselt valmis plaksutama ja arvestades piloodi suurepärast tööd, otsustasin, et täna tõusen ma lausa püsti. Küll teised kaasa tulevad, nemad ju kartsid ka.

Sellel hetkel olin ma pettunud. Endas, ühiskonnas, jumalas ja valitsuses. Ma saan aru, et komme pärineb kaugest liiduajast, mil lennukist puhus tuul läbi ja kunagi ei võinud kindel olla, kas piloot ka päriselt kaine on. Loogiliselt tähistati siis iga õnneliku maandumist aplausiga ning ajal, kui lendamine on palju turvalisem, võib see traditsioon välja surra. Loogiline tõesti, aga mina ei nõustu! Põhjuseks ei ole arusaam, et pilootidel oli nende ego upitamiseks seda aplausi vaja või et see on vahetuskaup ka järgmine kord elusalt kohale jõudmise eest. Põhjus, miks ma seda kommet taga igatsen, on sügavamal meie sees.

Olen alati vaadanud lennukis plaksutamist kui viisi, kuidas kollektiivselt mõista anda, et me tegime just midagi üleloomulikku. Minu kahepäevasest autosõidust Maarjamaa suunas sai just kahetunnine lennureis põneva raamatu ja gin-tonicuga. See võiks ju olla hetk, kus me oleme hetkekski tänulikud ja sellest märku anname.

Mind ei huvita, et sa lendad tihti ja see on nagu täiega igapäevane. Kuidas saab sinu jaoks lendamine tavaline olla? Sa just hõljusid läbi õhu nagu lind, ingel või Põhja-Korea rakett. Ole nüüd suhkur ja teadvusta seda korraks. Võta see hetk, adu kui maagiline võib elu olla ja ole tänulik!

Sarnast tendentsi näen ma kõikjal meie ümber. Mugavustele suunatud lääne ühiskond on meile tõsise karuteene teinud. Suur osa 21. sajandi inimesi on veendunud, et maailm võlgneb neile midagi - ma olen siia sündinud ja nüüd ma pean kõike saama ja kui ei saa, siis keegi on süüdi! Keegi vastutab tõesti. Pettumuseks nendele, kes siinkohal ootavad, et ma mõne hea instantsi süüdistamiseks annan, pean nentima kurba tõsiasja. See oled sina ise! Sellel hetkel, kui sa otsustad, et maailm peab sulle mingil arbitraarsel põhjusel midagi andma, oled sa kaotanud!

Kuhu jäi tänu?

Kahjuks või õnneks on meie ühiskond arenenud suunas, kus igaüks peab enda eest seisma. Nimetagem seda siis kapitalismiks või individualismiks, mõte jääb samaks. Muretse enda ja oma lähedaste eest, sotsiaalne võrgustik püüab neid, kes üldse hakkama ei saa. Süsteem on lollikindel ja vastastahuks on kommunism (mis on ju palju halvem, seega praegune toimib). Ja toimibki, läbimurded tehnikas ning teaduses on suures osas juhitud eraettevõtluse kasumijahist. Majad kerkivad, edukad liiguvad veel suurema kaarega eest ja ühiskond areneb. Miks see mind siis ikkagi närib?

Põhjus on lihtne. Selle suure arengu keskel oleme me kuidagi teistest inimestest vaenlased teinud. Süsteem seda ka tegelikult soosib, sest kui sina midagi endale saad, siis mina ju ei saa! Ja kuna ette on nähtud asju saada, siis ma pean selle saama. Lihtne ja loogiline deduktsioon teeb meist vaenlased, vähemalt konkurendid. Taaskord loogiline, aga sugugi ei taha hinge mahtuda.

Muide, ma ei mõtle vaenlaste all riike ja rahvuseid, vaid inimesi indiviidi tasandil. Malle Raplamaalt on igikestvas sõjas Marjuga Valgamaalt, kuigi nad ei ole tuttavad. Aga ühe kodukohas on veel külapood alles, teises ei ole. Mallel ei jää ju muud üle, kui tunda, et temalt on midagi ära võetud ja keegi peab süüdi olema.

Kogu selle konkureerimise keskel oleme me aga ühe olulise asja unustanud. Maailm meie ümber on täiesti maagiline. Mulle meeldib mõelda, et elu tekkis siia, sest see oli võimalik. Oli piisavalt toitu, hapnikku ja päikesevalgust, et organismid said areneda. Veest välja ronida, pöidlad kasvatada ja lõpuks näosaadet tootma hakata. Millalgi selle protsessi käigus jõudsime järeldusele, et ega kõigile ikka pole ka seda toitu ja hapnikku. Mina ei ole nõus!