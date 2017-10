Instagramis end erinevate väliste tegevuste korraldajana reklaamiv int_milestrip jagab oma kontol mitmeid pilte, kus näha küttide poolt Eestis maha lastud linde. Sotsiaalmeedias levivate piltide põhjal on kohalikud linnusõbrad andnud mõista, et nende arvates on küttide tegevus ületanud igasugused piirid.

Tuul andis mõista, et selle taga võib olla erinevate ametkondade ja organisatsioonide tehtud teavitustöö. "Meie [Keskkonnainpektsioon] ka vahepeal tuletasime meelde, et ei lastaks üleliia ja ikkagi hea tava kohaselt," sõnas Tuul ja lisas hiljem, et ka jahikorraldajatele on meelde tuletatud, et enne jahti loetaks sõnad peale, mis on lubatud ja mis keelatud.

"Selge on see, et igaühe kõrval me seista ja kontrollida ei saa, aga eeldusel, et jaht ei tooks kaasa ka kohalikku pahameelt, siis peaks jahikorraldaja ikkagi hoolt kandma, et kõik toimuks seaduspäraselt ja arvestataks ka maaomanike keeldusid," ütles Tuul.

Avalike suhete nõuniku sõnul on teateid võimalikest rikkumistest Keskkonnainspektsioonini siiski jõudnud. "Sel aastal ei ole palju rikkumisi olnud. Piltide järgi on aga suhteliselt raske öelda, kus ja mis, kui palju ja mis moodi on need lastud; kas loaga või ilma loata; kas seadust järgides või kuidas," kommenteeris ta praegu sotsiaalmeedias levivaid fotosid.

Sotsiaalmeedias on arvatud, et mõned fotod on tehtud Harju maakonnas asuvas Jõelähtme vallas. Tuule sõnul on Keskkonnainspektsioonile teada, et jahituristid käivad Pärnumaal ja Kihnus.

Kuu alguses teatas Keskkonnaamet, et veelinnujaht puudutab eelkõige merega piirnevaid maakondi. Augustis ja septembris korraldati neis 28 kontrollkäiku ning seeläbi tuvastati kolm jahieeskirja nõuete rikkumist. "Pärnumaal pidas üks kohalik jahimees jahti aegunud jahitunnistusega, ühel itaallasel oli poolautomaatse relva salves lubatust rohkem padruneid (kahe padruni asemel neli) ning Harjumaal oli pardikütt Jägala jõe valel kaldal, kus tema jahiseltsil ei ole õigust jahti pidada. Itaallasest jahimeest on karistatud kiirmenetluse korras 400 eurose trahviga ja trahv on ka tasutud," teavitas Keskkonnaamet.

Mis lindudest pärast küttimist saab, pole Keskkonnainspektsioonile aga teada.

Kihnu Virve tütretütar Reena ütles kuu aega tagasi Õhtulehele, et Kihnus kütitavad linnud jäävad vedelema sinna, kuhu kukuvad. "Pigem on hetkel murettekitav jahiturism, kui tuleb saarele võõralt maalt jahipidaja ning hakkab lihtsalt linde tulistama, jättes nende surnukehad lebama sinna, kuhu need kukuvad. Nemad on need, kes käivad lihtsalt hävitamas!" sõnas Reena.

صيد اليوم 2017.10.16 في استونيا 🇪🇪 مع شركة مايلز ترب , نسعد بخدمتكم😉 A post shared by MILES_TRIP (@int_milestrip) on Oct 16, 2017 at 8:31am PDT

مقتطفات من رحلة استونيا🇪🇪 مع شركة مايلز ترب 2017.10.15 A post shared by MILES_TRIP (@int_milestrip) on Oct 15, 2017 at 7:50am PDT

Mainitud Instagramikontol on lendavatest lindudest ka video:

صباح الخير من استونيا الوجهة الجديدة لشركة مايلز ترب لرمي الوز 2017.10.16 A post shared by MILES_TRIP (@int_milestrip) on Oct 15, 2017 at 10:30pm PDT

Reisiportaali andmetel on jahiturismiga varasemalt lähedalt kokku puutunud Leisi Lapikoja eestvedaja Maire Forsel, sest temagi kodu lähistel on jahituristid varasemalt linde laskmas käinud.

Forsel kirjutas oma Facebookikontol, et teda huvitab üha rohkem, millal asub Riigikogu jahiseaduse muudatuste kallale. "Limiidiks 2-3 lindu päevas ja me oleme sellest lagastavast jahiturismist pääsenud ja saame keskenduda veretule linnuvaatlusturismile, mis maailmas aina enam populaarsust kogub ja tänagi Eestisse palju turiste toob, kes püssi asemel fotokaga mööda metsi ja mereäärt käivad," avaldas ta arvamust.