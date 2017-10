Neiu lootis uusi töövõimalusi leida. „Modellina sa ju sellepärast sinna läksidki. See mees ütles, et peab oma korterist läbi minema ja ühe asja võtma. Nii et läksime korterisse.“

„Emad, teie tütardel peab olema teadmine, et kui nad koju tulevad ja sellest teile räägivad, ei saa nad pahandada. See pole nende süü. See teine inimene on süüdi.“