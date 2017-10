Paljud usuvad, et uue kaaslase leidmine lahendab imeväel justkui kõik probleemid, kirjutab Your Tango.

Kui igatsed armastust, siis sellest on natuke vähe, et suhtesse astuda. Kas oled eelmisest suhtest saadud haavadest paranenud? Kas oled uueks suhteks valmis?

8 märki, et sa ei ole veel valmis:

1. Sa valid ja satud pidevalt vale mehe otsa

Su pere ja sõbrad on hoiatanud, et see kallim on luuser ja ei otsi püsisuhet. Sina usud, et suudad oma partnerit mõjutada ja muuta. Ära peta enda - see ei ole võimalik!

2. Sa vajad kallimat, et tunda end õnnelikuna

Sa tunned end õnnetu ja kurvana, kui sul pole kaaslast. Kui sind kutsutakse peole, siis ei taha sa ilma kaaslaseta minna. Loobud peost ja saadad vabandusi, et sa ei saa minna. Terve õhtu jätkub sul veebis otsides, et kust leida kallimat.

Kui käitud liiga meeleheitlikult, siis ei suuda sa ka suhtes olles kedagi hoida, sest ei jäta kallimale mingit hingamisruumi.

3. Sa usud, et suudad ta päästa

Eriti omane naistele, kes võtavad endale justkui projekti - muuta mees paremaks, vabastada ta sõltuvustest jne. See tähendab aga seda, et leitakse kõrvale kaaslane, kel on väga tõsiseid probleeme.

4. Sa otsid kedagi, kes sind päästaks

Kui tunned, et oled ebakindel ja segaduses, siis pead sellega esiti tegelema. Alles siis oled valmis kedagi uut oma ellu võtma.

Muidu jõuad lihtsalt valede inimesteni. Võid leida kellegi, kes maadleb samade muredega.

5. Sa otsid kedagi, kes sind täiustaks

Kui sa ei tunne end tervilikuna, siis pead ise asuma end esiti täiustama. Seda ei saa teha teine inimene.

6. Veedad liialt aega armastust otsides, kuid jätad oma huvid ja hobid tagaplaanile

7. Sa ei ole minevikus kogetust tervenenud

Kui tunned endiselt, et eelmistes suhetes kogetu teeb haiget, siis ei ole põhjust kiirustada uude suhtesse.

8. Sa üritad kõigest väest, et olla just see inimene, kes sinu kallimale meeldida võiks