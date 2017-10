Üheksa aasta eest kõhkles Maiken Schmidt (32), kas ta peaks lavakunstikooli katsetele minema. „Mu hääl oli nõrk ja olin küllaltki arg.“ Tallinna Linnateatri näitlejale, keda teame ka kino- ja teleekraanilt, tundus kooliajal juba õpikust teksti ettelugemine ületamatu raskusena. Nüüd annab ta aeg-ajalt teistele kõnetunde. „Ma olen küllaltki aukartlik inimene ja teatrimaailm paistis mulle millegi kättesaamatuna,“ meenutab Maiken, kes puutus tänu koreograafiaõpingutele siiski teatriga kokku ja julges üha rohkem unistada: äkki see on tema koht? „Sellest hetkest, kui ma astusin teatrikooli, pole ma kordagi tundnud, et ma oleks oma elus kuidagi vales kohas,“ ütleb ta veendunult. Praegu on Maikeni elus mõndagi uut teoksil. Täna jõudis kinodesse Priit Pääsukese mängufilm „Keti lõpp", milles näitlejatar teeb peaosa. Käimas on Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul valmiva „Tõe ja õiguse“ võtted, kus tema täita on Krõõda roll. Samal ajal valmistub Maiken koos elukaaslase Priit Piusiga lapsevanemateks saama ning on asunud ammuse soovi ajel prantsuse keelt õppima.

„Anu Lamp andis paari aasta eest teatris prantsuse keele tunde. Siis jäi auk sisse ja kuna ma teadsin, et sügis on mul üsna vaba, siis mõtlesin, et ei tahaks, käed rüpes, istuda. Esimesed tunnid Prantsuse instituudis on selja taga, aga eks näis, ma ei anna lubadusi. Raske on, kui pole kindlat eesmärki silme ees – kui teaksin, et mind ootab väike roll mõnes Prantsuse filmis, oleks muidugi lihtsam,“ muigab ta.

Emaduse kohta ütleb Maiken, et on kolleegidelt kuulnud, et laste sünnitamise ja kasvatamise kogemus annab näitlejana rollidesse kehastudes väga palju juurde. „See on miski, mida oodata!“