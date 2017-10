"Öösel sündis meie perre kolmas laps," teatab Kristen Michal sotsiaalmeedias ja tänab kõiki Pelgulinna sünnitusmaja arste, ammaemandaid ja õdesid.

Ta lisab, et osapooltega on kõik hästi. "Isaga ka!"

Michal ütles Õhtulehele, et sünnitus läks edukalt ja kuigi on tegemist juba kolmanda poisiga peres, on iga kord ikka erilne tunne.

Seda, kas ta ka isapuhkusele läheb, ei osanud Michal veel öelda. "Ei ole seda veel arutanud, kõik on nii värske, eks me mõtleme sellele," naeris ta.