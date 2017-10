Eileõhtuses "Aktuaalses kaameras" uuris uudisteankur Astrid Kannel ERRi juhatuse liikmelt Erik Rooselt otse-eetris, miks on tekkinud selline olukord, et teised väljaanded kirjutavad ERRist . "Aga te olete suur juht ja te ei ole aru saanud, et nädalaid on asi halb," küsis Kannel. Saadet kommenteerib sotsiaalmeedias Jürgen Ligi, kes leiab, et maksumaksja ei osta kaamerat ülemuse grillimiseks, isegi kui talle meeldib seda vaadata. "Kehv tunne on! Astrid Kannel on üks mu lemmikuid, Kadri Hindrikus perfektne uudisteankur, ja mul pole aimugi, mis suuri muutusi AK vajab. Ja ma tean, et see kaamerat, avalikkust ja oma alluvaid kartev tegelane ei ole suur juht, kuigi Astrid Kannel teda nii nimetas. Oma sõnu peab juht suutma seletada. ERR polegi ju kooperatiiv, aga vabandamine oli asjakohane ainult konkreetse - "hääleôigus" ja "ettevôte"- eest," kommenteerib Ligi sotsiaalmeedias. ERRi juhatuse esimees Erik Roose ütles eilses Postimehes, et ei mõista "Aktuaalse kaamera" toimetuse protesti ümberkorralduste vastu ja et uus juhatus töötab nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus.

Ligi tunnistab , et märkas probleemi juba ammu. "Märkasin probleemi juba siis, kui see kahtlemata intelligentne ja töökas mees ilmus kopromisskandidaadina kusagilt tuhast ja paistis püüdvat põhiliselt meeldida - paraku neile, kel on kombeks püüda parteile meeldimist teha meedia ülesandeks. Muutuste vajalikkuse jutt uuelt pealikult parteilaste praalimise vahel tundus väga halvaendeline ja mitte sisukas."

Samas leiab Ligi, et maksumaksja ei osta kaamerat ülemuse grillimiseks, isegi kui talle meeldib seda vaadata. "Ükski kollektiiv ei peaks oma siseasju lahkama avalikkuse ja konkurentide rõõmuks, kaamera on selles aga massihävitusrelv, mida peab eriliselt ohjama. Me ju tegelikult ei saanud midagi teada saatest, mis on toimetuse ülesanne ja usalduse välja teeninud, me saime teada, et tema sees olla on väga halb."