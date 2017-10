19. oktoobril avati Tallinnas Nautica keskus, kuhu tasub sammud seada kõigil naistel – muuhulgas leiab ostukeskusest Eesti pesubrändi BonBon Lingerie neljanda pesukaupluse. Esimesel nädalal rõõmustatakse ka sooduskampaaniaga: ostes kaks komplekti pesu, saab 30% soodustust.

BonBon Lingerie turundusjuht Kristina Kovalkova toob välja, et nende eelis konkurentide ees on kodumaisus. "BonBon on toodetud ja disainitud Eestis – eestlaste poolt Eesti naistele. Kangad on luksuslikud, tellitud Euroopast ning tehtud käsitsi Eestis. Samas õmblevad paljud pesubrändid oma tooteid Hiinas," räägib Kovalkova. Olulisena märgib ta ka BonBoni kümne aasta pikkust kogemust – selle ajaga on tekkinud vilumus ja arusaam, mida naine vajab.

Otsus teha uus pesupood just Nautica keskusesse tuli sellest, et plaanis on laieneda välismaale – Nautica keskus on lähedal laevalt tulevatele turistidele. Kovalkova sõnul ongi neil tekkimas üha enam välismaalastest kliente. "Väga palju ostetakse e-poe kaudu, eks reklaam levib suust suhu. Samuti võib meid leida mõningatest pesupoodidest Norras, Saksamaal ja Venemaal," lausub ta.

Kellele on aga BonBoni pesu mõeldud? "See on naisele, kes tahab olla enesekindel ja iga päev ilus," leiab Kovalkova. "Kes eelistab kvaliteeti ja mugavust. Siin ei ole tähtis, kas naine noorem või vanem. Tähtis on see, et ta peab mõistma, et enesekindlus algab juba hommikust, kui ta pesu valib. Iga naine võiks nii käituda.“

BonBon Lingerie valikust leiavad meelepärast nii mehed kui naised. Tõsi küll, naiste pesuvalik on märksa suurem – poest võib leida rinnahoidjad, püksikud, bodyd, topid, korsetid, sukad, öösärgid, hommikumantlid.

"Värvide poolest pakume nii klassikalisi kui ka moodsaid värve. Klassika on alati must, valge, beež ja punakad toonid. Tänavused trendivärvid on aga lilla ja hall," soovitab Kovalkova poodlema tulevatele naistele. Samuti on moes pesu külge kinnitatud kummidetailid ja aplikatsioonid.

Millised on aga iga enesekindla ja sensuaalse naise must have tooted? Kristina Kovalkova annab nõu!

Siidist öösärk

(Alar Truu)

Avatud stringid

(Alar Truu)

Satiinist hommikumantel