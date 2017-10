Ringkonnakohtu jõustuva otsuse järgi saab prokuratuur edaspidi väljamõeldud lastepornograafiast kirjutaja ilma pikema vaidluseta kohtusse anda.

Kender pääses küll jälle karistusest, ent üksnes tänu sellele, et ta viibis „Untitled-12” avaldamise ajal USA-s ja tema veebilehe server asus Suurbritannias.

USA-s ega Suurbritannias poleks Kenderi tegu kuriteoks liigitunud ja seetõttu leidis kohus, et Eestil pole voli Kenderit karistada.

Tartu ülikooli kriminoloogia professori Jaan Ginteri sõnul on loogiline, et prokuratuuril polnud huvi riigikohtusse minna. Ta ei usu, et riigikohus oleks jõudnud kahes esimeses kohtuastmes läbi kukkunud küsimuses teise järelduseni.

Refereeritud artikli täisteksti loe Eesti Päevalehest.